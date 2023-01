El centrocampista senegalés firma hasta final de temporada por el equipo hispalense

El Sevilla tiene prácticamente cerrada la incorporación de Pape Gueye, tercer refuerzo en lo que va de mercado invernal para el equipo andaluz tras la llegada de Loïc Badé, el regreso de Ocampos y el descarte de Reine-Adelaïde.

Fichaje de Pape Gueye por el Sevilla: precio y cuánto dinero cuesta, cuánto tiempo de contrato firma, opción de compra y cómo y de qué juega

Según ha podido saber GOAL, Pape Gueye ha aterrizado este domingo por la noche en Sevilla para terminar de cerrar su incorporación al Sevilla Fútbol Club. El centrocampista senegalés refuerza el centro del campo del equipo de Jorge Sampaoli y ocupará la única ficha libre que queda aunque el Sevilla esta ultimando la salida de Delaney en calidad de cedido al Hoffenheim alemán.

Gueye llega cedido procedente del Olympique de Marsella. Su posición natural es de pivote o centrocampista defensivo y llega a coste cero. Acaba de cumplir 24 años y es internacional con Senegal, selección con la que ha disputado 15 partidos. Sampaoli le conoce perfectamente, ya que le tuvo a sus órdenes en el Marsella.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

No obstante, el Sevilla no da por cerrado el mercado de fichajes invernal con esta cesión. No se descarta la llegada de otro central y se va a intentar hasta el final la cesión de Bryan Gil procedente del Tottenham.