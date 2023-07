Fichaje de Andrés Iniesta por el Inter Miami: cuánto dinero cuesta, cuántos años de contrato firma, cuánto cobrará por salario y qué dorsal usará

El manchego está cerca de acordar su llegada a la MLS para juntarse con el argentino y Sergio Busquets.

Es un “bombazo”. Después de los fichajes de Lionel Messi y Sergio Busquets, el Inter Miami está cerca de cerrar un acuerdo con Andrés Iniesta. De esta manera, el centrocampista manchego se volvería a juntar con sus excompañeros del Barcelona, formando un equipo soñado para la MLS y para los amantes del fútbol.

El hombre de Fuentealbilla decidió no renovar su vínculo con el Vissel Kobe, de Japón. Además, acordó con la institución asiática adelantar seis meses su adiós para poder negociar con otro equipo durante el actual mercado de fichajes. El propio Iniesta, de 39 años, aclaró que no quiere todavía colgar las botas. Así lo hizo en su despedida del cuadro japonés: “Quiero seguir jugando al fútbol porque así me he seguido preparando y me siento con la capacidad y con la ilusión de seguir jugando. Pero ahora, cerrando esta etapa, veremos qué opciones posibles pueden haber. Me gustaría acabar mi carrera jugando, en un campo de fútbol. Eso quiero intentar”.

Detalles de una operación no tan sencilla

Iniesta llegaría como jugador libre. Hasta este punto, todo perfecto. El problema es que en Estados Unidos sólo se puede tener tres jugadores por plantilla que superen el límite salarial. En Inter Miami, esos tres futbolistas son Messi, Busquets y Josef Martínez. Beckham debería encontrar una fórmula para que la operación llegue a un buen puerto. Pero, por supuesto, nada está dicho aún…