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Fichaje congelado: el Barcelona nada a contracorriente del Al-Hilal

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El futuro de Marc Casadó, centrocampista del Barcelona de 22 años, sigue sin resolverse.

El Al-Hilal ya ha dado un paso adelante y presentó una oferta al Barça para hacerse con Casadó, pero el conjunto catalán rechazó la propuesta el pasado julio y, desde entonces, las negociaciones entre ambos clubes siguen lejos de alcanzar un acuerdo definitivo.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que la discrepancia radica en la valoración del jugador, ya que el Barcelona reclama una cantidad superior a los 30 millones de euros e incluso aspira a acercarse a los 40 millones, una cifra a la que el Al-Hilal no quiere llegar.

En el plano personal, las negociaciones con Casadó han alcanzado una fase avanzada y existe un buen entendimiento entre el jugador y el Al-Hilal; no obstante, el acuerdo definitivo depende de que ambos clubes logren acercar posturas.

Al mismo tiempo, el centrocampista despierta el interés de numerosas ligas europeas, algo que el canterano del Barcelona también ve con buenos ojos. 

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Clubes de la Serie A italiana, la Bundesliga alemana y la Premier League inglesa siguen de cerca la situación de Casadó, aunque hasta el momento no se ha presentado ninguna oferta oficial.

Por ahora, la oferta del Al-Hilal sigue siendo la más seria, si bien las diferencias económicas con el Barcelona mantienen la operación en punto muerto.

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