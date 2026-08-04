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Feyenoord ve en el internacional turco en doce ocasiones la solución para su banda problemática

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Feyenoord tiene en el punto de mira a Oguz Aydın, según informa Matteo Moretto, de Marca. El atacante turco del Fenerbahçe está, al parecer, en el interés de varios clubes europeos.

En la búsqueda de un nuevo extremo izquierdo, el club de Róterdam ha puesto sus ojos en Aydın. El extremo izquierdo diestro tiene, según Transfermarkt, un valor de mercado de siete millones de euros.

El nacido en La Haya fue incluido el verano pasado por el seleccionador Vincenzo Montella en la convocatoria de Turquía para el Mundial. No jugó en las derrotas ante Australia (2-0) y Paraguay (1-0). En el duelo ganado por 2-3 ante Estados Unidos, Aydın sí disputó el partido completo.

Feyenoord no es el único club interesado en el atacante de 25 años. Según Moretto, también figura en las listas del Espanyol, el Hamburger SV y el Rangers FC.

El club del estadio busca claramente un refuerzo para la banda izquierda. Gaoussou Diarra y Gonçalo Borges no han logrado convencer por ahora, por lo que Feyenoord necesita un nuevo impulso ofensivo.

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Aydın cambió la cantera del AZ por la del Bucaspor en 2016. Tras pasar por Karacabey Belediyespor, 1928 Bucaspor y Alanyaspor, acabó en 2024 en el Fenerbahçe, que pagó seis millones de euros por él.

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