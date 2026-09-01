Feyenoord se libra definitivamente de un fichaje fallido de 8 millones de euros

Feyenoord y Luka Ivanusec ponen fin a su colaboración de mutuo acuerdo, según ha anunciado este martes el club de Róterdam. El pasado fin de semana ya quedó claro que el jugador, con contrato hasta mediados de 2028 en De Kuip, estaba a punto de salir.

La directiva del club ha emitido un comunicado en la web oficial. «Feyenoord ha rescindido de mutuo acuerdo el contrato de Luka Ivanusec. De este modo, el club ofrece al atacante de 27 años la libertad de encontrar un nuevo equipo en el que tenga más perspectivas de minutos.»

Ivanusec fue fichado en 2023 procedente del Dinamo Zagreb por casi ocho millones de euros. El croata tuvo un inicio fuerte en Róterdam, pero cayó mucho en el orden de preferencia, en parte debido a sus problemas de lesiones.

Feyenoord decidió en 2025 ceder a Ivanusec al PAOK Salónica de Grecia. Al término de la temporada, el PAOK optó por no ejecutar la opción de compra que había acordado con Feyenoord.

Tras su regreso a los Países Bajos, pronto quedó claro que el extremo no tenía perspectivas de futuro en el Feyenoord. En las primeras semanas de la temporada, Giovanni van Bronckhorst no recurrió a sus servicios.

Ivanusec disputó un total de 55 partidos con la camiseta del Feyenoord. En esa etapa, el extremo saliente firmó cuatro goles y siete asistencias.

Todo apunta a que Ivanusec regresará al Dinamo Zagreb. Si se completan todos los trámites, firmará por varias temporadas con su antiguo club.