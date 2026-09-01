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Rian Rosendaal

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Feyenoord llega a un acuerdo y ficha a un portero

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Feyenoord ha llegado a un acuerdo con Florian Kastenmeier, según asegura FR12.nl este martes. El portero, de 30 años, llega libre a Róterdam y se espera que sea presentado pronto en De Kuip.

Kastenmeier llevaba tiempo en el radar de Feyenoord, que buscaba competencia para su primera opción, Tjark Ernst. Además, el club de Róterdam espera poder beneficiarse de la experiencia de Kastenmeier.

Kastenmeier disputó nada menos que 228 partidos oficiales con el Fortuna Düsseldorf en los últimos siete años, club del que salió libre el 1 de julio. A lo largo de toda su carrera, el guardameta ha jugado 359 encuentros.

El nuevo portero del Feyenoord jugó principalmente en la 2. Bundesliga, donde disputó 194 partidos. Además, suma diecisiete encuentros en la Bundesliga y quince en la DFB-Pokal.

El guardameta, de 1,90 metros, logró mantener su portería a cero en 55 ocasiones, aunque también encajó 320 goles.  

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La pasada temporada, Kastenmeier fue el portero titular del Fortuna Düsseldorf. No pudo evitar el descenso al tercer nivel de Alemania.

El Hertha BSC también estaba interesado en Kastenmeier, que por tanto se decanta por el Feyenoord. Podría debutar este sábado en la convocatoria para el partido fuera de casa contra el NEC.

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