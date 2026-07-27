Feyenoord identifica al sucesor de Givairo Read: este debe ser el nuevo lateral derecho

Feyenoord ve en Davis Opoku al sustituto ideal de Givairo Read, según informa el fiable Sascha Tavolieri. El lateral derecho del OH Leuven gusta mucho en Róterdam.

Opoku llegará sin duda de la mano del recién nombrado director técnico Dévy Rigaux. El sucesor de Dennis te Kloese trabajó anteriormente en el Club Brugge y conoce bien el mercado belga.

Opoku solo tiene dieciocho años, pero la pasada temporada ya jugó dieciséis veces con el primer equipo del Leuven. En esos partidos firmó una asistencia.

Además, el internacional juvenil belga disputó principalmente sus encuentros con el Jong Leuven, que compite en la tercera categoría del país.

Según Transfermarkt, Opoku está valorado en 800.000 euros. Tiene contrato hasta mediados de 2028 con el Leuven, el club en el que juega desde los siete años.

Feyenoord ve a Opoku como el sustituto ideal de Read, a quien se relaciona insistentemente con un traspaso al Nottingham Forest. El club inglés presentó el pasado fin de semana una oferta mejorada al Feyenoord.