El director técnico Dévy Rigaux ha repasado en Feyenoord ONE la situación de Givairo Read este verano. El lateral derecho despertó el interés concreto de la AS Roma, que estaba dispuesta a pagar una cantidad importante. Sin embargo, nunca se alcanzó un acuerdo entre los clubes. Rigaux explica ahora, entre otras cosas, que tras la lesión de Jordan Bos no quería perder a otro lateral importante.

«Givairo Read es un jugador que tiene muchísimo talento y que es muy importante para el Feyenoord sobre el campo», comienza Rigaux. «Eso también lo demostró la temporada pasada. Con la baja de Jordan Bos durante el Mundial, era importante no perder a los dos laterales en una misma temporada. La temporada pasada fueron absolutamente muy importantes para el Feyenoord sobre el campo».

Bos sufrió una lesión de rodilla en el Mundial. El lateral izquierdo pasó por el quirófano y seguirá de baja durante meses. Igual que Bos por la izquierda, Read también fue importante por la derecha en el juego ofensivo del Feyenoord. A pesar de que Read lidió con problemas físicos la temporada pasada, la Roma estaba convencida. Una oferta de, según se informa, 25 millones de euros fue insuficiente, por lo que la Roma pasó a por Nahuel Molina.

«Entonces también miras la edad y el margen de desarrollo que todavía tiene un chico así», continúa Rigaux sobre Read, de veinte años. «Entonces estoy convencido de que tiene margen para mejorar y él mismo también lo dice. Tampoco vino a verme con el mensaje de: “Quiero irme sea como sea”».

«Ha dicho: “Si encontráis un acuerdo con un club, estoy dispuesto a pensarlo y entonces quizá quiera dar ese paso. Pero si no es así, quiero quedarme en el Feyenoord con muchísimo gusto”. Cuando escuchas eso de un chico así, te das aún más cuenta de que esos son jugadores a los que les gusta jugar en el Feyenoord. Son jugadores por los que el público va al estadio».

«Pero también son chicos de los que creemos que los necesitamos para tener éxito más adelante. Entonces estoy muy orgulloso y muy contento con la manera en que Givairo se ha comportado, como un gran profesional. Y ha demostrado que siente un enorme cariño por el Feyenoord. Creo que eso es algo que sinceramente debe valorarse», concluye Rigaux.

Read tiene contrato con el Feyenoord hasta mediados de 2029, por lo que el club también podría ingresar una importante suma de traspaso por él en los próximos mercados. El diestro llegó en 2023 procedente del FC Volendam, que por un error dejó de ingresar unos 200.000 euros. Hasta la fecha, Read ha disputado 58 partidos oficiales con el Feyenoord, en los que ha firmado 5 goles y 12 asistencias.