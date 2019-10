FESFUT, envuelta en otro problema

El vicepresidente y tesorero denunciaron irregularidades.

Juan Pablo Herrera, en su calidad de vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Futbol, y el tesorero Walter Reyes, denunciaron en una conferencia de prensa que existen decisiones en las reuniones del Comité Ejecutivo donde no se toman en cuenta sus opiniones, además de señalar irregularidades en el manejo de fondos.

Reyes, sobre este casos, dijo: “Exigí que se me den los balances auditados de 2018, aprobados y que me den los finiquitos. Así al salir yo, la persona nueva empieza de cero en el tema de finanzas. Tenemos contador, auditor, unidad de finanzas pero no se tienen las actas correspondientes”, aseguró.

Mientras que Herrera también hizo su descargo, al llevar la voz de mando en esta reunión: “Siempre que nos han convocado estamos ahí, pero más que todo son programaciones de clubes. No tenemos las actas, no va todo el giro económico, las contrataciones y todo el quehacer económico. En un 95 por ciento de reuniones hemos estado ahí”.

“Hacer estas denuncias es de valientes, sabemos que puede haber consecuencias”, enfatizó el también directivo del Independiente de San Vicente.