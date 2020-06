Ferran sigue sin renovar y ahora sólo se centra en acabar la temporada

El Valencia CF sigue siendo incapaz de renovar a un jugador al que se rifa media Europa

Pasan los días y la renovación de Ferran Torres no avanza. El futbolista sigue preparado para dar lo mejor, sigue mentalizado en ser clave para que el CF consiga sus objetivos y sigue teniendo contrato en vigor hasta junio de 2021. El club confía en poder cerrar su renovación cuanto antes, pero lo cierto y verdad es que después de varios intentos, no lo ha conseguido. Ni antes ni durante el confiamiento, el club ha sido capaz de satisfacer al jugador con una propuesta que le agradase. Y ahora mismo, el interés de los grandes de Europa se ha multiplicado.

Ya se ha publicado en diferentes medios que el sigue atento a las evoluciones del jugador, como también lo está el , que ha "monitoreado" al jugador, por no hablar del interés evidente de los grandes de , o Bayern de Múnich. Tampoco la quita ojo al jugador. A Ferran no le faltan "novias".

En una entrevista concedida al "Club del Deportista", Ferran Torres ha comentado que "es el campeonato que más ayuda a un jugador joven a crecer", al tiempo que ha valorado su papel en el Valencia CF esta temporada. Ferran considera que "más que ser jugador revelación, creo que me he asentado en el Valencia y en Primera. Me están saliendo las cosas aunque el equipo esté en una racha mala, aunque yo creo que le vamos a dar la vuelta", asegura.

Sobre su estilo de juego, dice: "Siempre me han dicho que soy un extremo puro, de los de línea de fondo. Es verdad que los jugadores así se están perdiendo, pero mis características son así. Soy rápido, soy potente y ese es mi estilo de juego" y respecto a sus grandes ídolos en el Valencia CF, lo tiene muy claro. Joaquín y Villa. "Coincidí con una época muy bonita del Valencia, siem,pre me fijé en Joaquín y en Villa, que han sido grandes referentes para mí", sentencia.