Fernando, en GOAL: "El United nos dejó con la cabecita fuera del agua y ahora podemos pasar"

El centrocampista es uno de los jugadores más experimentados del Sevilla y no oculta su ilusión por poder batir este jueves al United

El Sevilla ha sufrido y mucho en la temporada 2022-2023. El equipo de Nervión se ha visto peleando por evitar el descenso, ha tenido tres entrenadores tras las destituciones de Julen Lopetegui y Jorge Sampaoli pero ahora con José Luis Mendilibar tiene cerca la permanencia y afronta con ilusión los cuartos de final de la UEFA Europa League ante el Manchester United.

Uno de los jugadores que lo ha pasado mal es Fernando Reges. El centrocampista venía de jugarlo todo pero estuvo muchas semanas sin poder ayudar al equipo por una infección de mononucleosis y cuando regresó tuvo que jugar de central por la plaga de lesiones. Por eso ha explicado a GOAL que valora aún más la ilusión que se respira antes de recibir a los "Red Devils" en el Ramón Sánchez-Pizjuán y la ilusión de seguir escribiendo una bonita historia en su competición fetiche.

¿Cómo está para el momento decisivo de la temporada?

"Contento porque esta temporada todavía no habíamos pasado por momentos de euforia o alegría. Siempre han sido momentos difíciles y ahora tenemos que disfrutar y eso nos alegra".

¿Ha sido su temporada más complicada por ese virus que sufrió?

"Creo que sí, es una de las temporadas más complicadas, por la enfermedad, y por todo lo que el club está pasando, mis compañeros y el ambiente. Ha sido todo muy difícil y ahora toca disfrutar porque es un momento de alegría. Tenemos una eliminatoria muy difícil, complicada pero con la posibilidad de seguir adelante".

¿Se ha sentido frustrado por no poder ayudar a sus compañeros?

"Un montón. Estaba acostumbrado a jugar siempre, a estar dentro del campo y a luchar. Me esfuerzo al máximo por ayudar a mis compañeros y al club y ese momento fuera fue muy complicado".

¿Cómo se ha sentido jugando tantos partidos de central?

"Intenté ayudar de la mejor manera sabiendo que no es mi posición. No estaba acostumbrado a jugar en esta posición pero intenté hacer las cosas bien. No siempre ha salido bien pero estoy más contento ahora jugando en mi posición".

¿Qué cree que ha fallado en esta temporada para ser tan irregulares?

"Creo que en los momentos claves hemos decidido mal nosotros en el campo y el club en algunas cosas. Es un aprendizaje para todos y la próxima temporada no va a pasar eso. Sirve de lección para que la próxima temporada podamos gestionar mejor las cosas y decidir mejor".

¿Qué ha cambiado con Mendilibar para que el equipo haya mejorado tanto?

"Creo que ahora hacemos las cosas más sencillas, intentamos tener el balón en el campo del adversario y presionando más arriba. Antes esperábamos mucho y pasábamos mucho rato aquí en nuestra portería y cuando estás cerca de tu portería pueden pasar cosas. Ahora presionamos más arriba y cuando tenemos balones complicados ponemos el balón largo y peleamos para ganar la segunda jugada. Ahora tenemos más posibilidades de ganar partidos".

Se ha hablado mucho de árbitros esta temporada, ¿están desconcertados los jugadores con la disparidad de criterios?

"El otro día hablé de datos. No me gusta hablar de los árbitros porque decisiones malas y equivocaciones las tenemos todos: jugadores, directivos y árbitros. Yo hablé de datos (sobre rojas) de discrepancias de una Liga a otra, la Premier está aquí y LaLiga aquí. Tenemos una Liga fuerte, con buenos jugadores y bien organizada y hay que seguir esa línea. Estoy aquí y quiero que LaLiga cada día que pasa sea mejor para mí y para todos. Es muy bonito jugar en España, es muy bonita LaLiga, los clubes y todos los jugadores que hay. Cuando hablé de los árbitros es para mirar lo que podemos mejorar, no los árbitros, si no LaLiga en general".

Ahora se miden al Manchester United, ¿cómo afrontan el partido?

"Es un partido bonito. Estuvimos cerca de quedarnos con una eliminatoria muy, muy complicada con el 2-0 y nos estaban complicado un montón. El 2-2 al final del partido nos ha dado un poquito de vida. Nos dejaron con la cabecita fuera del agua y ahora tenemos todo para intentar pasar la eliminatoria. Creo que es difícil, ellos tienen un club con jugadores espectaculares, una dimensión más grande, un presupuesto mucho mayor pero sabemos la calidad que tenemos y que en esta competición tenemos algo especial. Se notó en el partido de Inglaterra. El estadio va a estar lleno y vamos a intentar hacer un partidazo".

¿Cómo explican desde dentro la remontada que protagonizaron en el partido de ida?

"Tenemos algo especial en esta competición y lo que pasó allí lo demuestra. Nadie esperaba el 2-2 porque ellos estuvieron por delante todo el tiempo y la primera parte fue muy mala y ellos estuvieron bien. En la segunda parte intentamos presionar arriba pero los dos goles al final es porque tenemos algo especial en la competición"

¿Qué es ese algo especial?

"Hay veces que estás en una competición y rematas 4 ó 5 veces a portería y no marcas y dices, ¿qué está pasando? Nosotros no. En esta competición nos sale bien, a veces hacemos cosas mal y nos acaba saliendo bien. Esperamos que el jueves nos pueda salir así con esta chispa especial que tenemos, esta relación especial. Esperamos que el jueves tengamos también esa pizca de suerte y la eliminatoria sea para el Sevilla".

El United llega con bajas y herido tras la ida, ¿eso les hace más peligrosos?

"El United tiene jugadores con muchísima calidad y cualquiera que esté en el campo va a ser un jugador muy potente y con calidad. Creo que todos los equipos pasan por momentos difíciles de lesiones. En Vigo nosotros teníamos sólo 13 jugadores del primer equipo. Todos tenemos momentos difíciles pero a ellos no les pasa por la plantilla que tienen. Tienen jugadores con mucha calidad y van a intentarnos presionar arriba y harán todo para ganarnos y tenemos que estar preparados".

¿Cuál puede ser la clave para superar la eliminatoria?

"Creo que se va a decidir en detalles, será una eliminatoria intensa y saben que en el partido de allí podrían habernos dejado lejos de pasar. Ahora saben que en casa vamos a generar un ambiente bonito, la afición va a presionar y nosotros vamos a intentar ir arriba. Va a ser una eliminatoria bonita y que se decida por detalles".

El United es uno de los clubes más poderosos del mundo, ¿cómo se consigue igualar esa distancia en el campo?

"Corriendo más y esforzándote más. Si tengo que correr 5, 10 ó 15 kilómetros, no importa. Así vamos a intentar igualar porque si pensamos en la técnica, ellos son mejores. Nosotros tenemos que pelear a través del esfuerzo y las ganas de ganar el partido".

¿Cómo recuerda las semifinales de 2020 contra ellos?

"Fue una eliminatoria inolvidable. Realmente conseguimos ganar la Europa League y fue el partido más difícil de la competición. Tenían un equipazo y tuvimos la pizca de suerte porque tuvieron muchas ocasiones y nosotros tuvimos una de Luuk de Jong que nos permitió ganar y pasar".

En 2020 ganaron el torneo pero sin aficionados, ¿qué espera sentir el jueves con un campo lleno?

"Desde que estoy en Sevilla creo que va a ser el partido más especial. Los otros partidos más especiales que tuvimos aquí fueron en la pandemia. El jueves voy a sentir una sensación que aún no sentí de una eliminatoria grande contra un gran rival, con la afición ilusionada y esperando que hagamos un partidazo. El jueves voy sentir las sensaciones que en la pandemia no pude sentir".

Ya ha ganado dos Europa League y en España se dice que no hay dos sin tres.

"Sabemos que es difícil y complicado pero la posibilidad está en nuestras manos. Estoy muy ilusionado y veo en el vestuario que todos están con muchas ganas por pasar a las semifinales".

¿Queda Fernando para rato?

"Tengo ganas de terminar esta temporada bien. Tenemos muchos partidos que intentar ganar para terminar lo más arriba posible, dejar orgullosa a nuestra afición porque la temporada fue difícil para todos y nos queda también la Europa League. Queremos que se sientan orgullosos haciendo partidazos y ganando. Si puedo prolongar mi carrera y mi estancia en Sevilla, lo intentaré".