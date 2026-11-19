Ferdinand, de 48 años, declaró en su pódcast, según recoge el diario español «Marca»: «Si Jude Bellingham sigue en Madrid, será el capitán del Real Madrid. Si decide quedarse, llevará el brazalete en el club».
El exdefensa inglés, que a lo largo de su carrera jugó en el West Ham, el Bournemouth, el Leeds United, el Manchester United y el Queens Park Rangers, elogió las cualidades de Bellingham y aseguró que es un futbolista excepcional que domina todas las facetas del juego.
«Bellingham es un jugador increíble: tiene una nota de 8 o más en cada aspecto del juego. Es capaz de zafarse de la presión en cualquier zona del campo y tiene potencia para avanzar con el balón, pero también para replegarse, recuperar la posesión, robar el balón, frenar a los rivales y presionarlos», añadió.
«Además, tiene capacidad para marcar goles y brillar en los momentos decisivos. El nivel que ofrece con la camiseta de Inglaterra me hace preguntarme si alguna vez habíamos visto a un jugador rendir así con la selección», continuó.
Ferdinand se refirió también a la influencia de Bellingham en la victoria de Inglaterra sobre España por 3-2 hace unos días en Madrid, en la Liga de Naciones de la UEFA, y recurrió a la ironía para describir la enorme atención mediática y comercial que recibe el jugador, además de su brillo sobre el césped.
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«Empezó el partido y Jude parecía decir: perdón, ¿podemos volver a centrar la atención en mí? Los focos tienen que volver a mí. Ahora mismo soy la imagen de un montón de marcas», comentó.
El exjugador del Manchester United aseguró que numerosas empresas y marcas se pelean por colaborar con Bellingham, pero que, al mismo tiempo, el inglés sigue rindiendo a gran nivel sobre el terreno de juego.
«Todas las marcas quieren a Bellingham y, aun así, Jude sigue brillando en el campo. A veces, cuando ves que un jugador empieza a dedicarse a actividades ajenas al fútbol, la gente piensa enseguida que se ha distraído y ha perdido su nivel, pero este chico sigue evolucionando y siendo cada vez mejor. Su importancia para Inglaterra es incalculable», explicó.
Ferdinand cerró sus declaraciones elogiando lo que Bellingham ofrece con su selección, y consideró que su nivel internacional ya ha superado lo que hicieron varias leyendas del fútbol inglés, como Paul Scholes, Frank Lampard y Steven Gerrard.
Cabe recordar que Bellingham ha disputado esta temporada 16 partidos con el Real Madrid en todas las competiciones, en los que ha marcado 5 goles y ha dado otras 4 asistencias.
El Real Madrid es segundo en la clasificación de LaLiga con 30 puntos, a 3 del líder, el Barcelona, y se prepara para recibir al Celta de Vigo el próximo sábado, en la decimotercera jornada del campeonato.