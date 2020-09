Federico Viñas sufre accidente de tráfico

El accidente fue menor sin daños y Viñas aseguró haberse hecho responsable de los daños.

El delantero del América Federico Viñas se vio involucrado en un accidente de tráfico a los alrededores de Coapa, mismo que fue menor y que no ocasionó daños mayores.

"Me preocupé y lo primero fue pensar en la mujer, después estaba adolorida pero llegaron los de la ambulancia, la revisó y preguntaron si quería medicamento y la mujer se fue de lo más tranquilo con sus familiares, y ya no pasó nada", mencionó el futbolista uruguayo a Record.

Por su parte, el usuario @RoaBntt aseguró que Viñas no quiso hacerse responsable más allá de haber aceptado su ‘culpa’ por el incidente a unas cuadras de las instalaciones del América.

"Nos acercamos al conductor en este caso Federico y no quiso apoyar presionando al seguro, argumentando lo mismo y que él ya no tenía nada que ver. Por eso el enojo y descontento, si aceptó su culpa del choque, pero no se quería hacer responsable", publicó en su cuenta de Twitter.

Viñas sufrió una lesión en la rodilla y salió a la banca el pasado fin de semana durante el Clásico Nacional frente a las en el Estadio Azteca, aún en duda para arrancar como titular en el Clásico Joven del domingo ante .