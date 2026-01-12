FC Juárez vs Chivas, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Juárez recibe a Chivas este martes 13 de enero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, como parte de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido FC Juárez vs Chivas del torneo Clausura 2026

Los Bravos se presentan en casa, ahora bajo el mando de Pedro Caixinha tras la salida de Martín Varini y van por su primera victoria de la competencia, luego de empatar la semana pasada en su debut contra Mazatlán en la cancha del Estadio El Encanto.

El Guadalajara tuvo un arranque inmejorable al imponerse 3-1 al Pachuca en la fecha 1 y ahora, quieren sumar nuevamente los tres puntos cuando se metan a la frontera y confirmarse como aspirantes al título en el segundo semestre de Gabriel Milito al frente del Rebaño Sagrado.

Cómo ver FC Juárez vs Chivas, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Azteca 7, Fox, Fox One Estados Unidos Fox Deportes, Universo, Estrella TV, Peacock, Fubo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Azteca 7, Fox y Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Fox Deportes, Universo, Estrella TV, Peacock, Fubo. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de FC Juárez vs Chivas

Liga MX - Clausura Estadio Benito Juarez

El partido se disputa este martes 13 de enero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Olímpico Benito Juárez.

México: 21:00 horas

Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:00 horas

00:00 horas España:04:00 horas (miércoles 14)

Noticias del equipo y escuadras

FC Juárez contra CD Guadalajara alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Caixinha Alineación probable Suplentes Manager G. Milito

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de FC Juárez

El torneo pasado, los Bravos de Juárez sorprendieron a todos al superar el Play-In y meterse hasta los cuartos de final del Apertura 2025. Pese a ya no tener a Martín Varini en el banquillo, el equipo fronterizo espera poder repetir la hazaña en este semestre ahora bajo el mando de Pedro Caixinha, el cual conoce a la perfección el futbol mexicano por su pasado en Santos Laguna y Cruz Azul.

Se espera que en este enfrentamiento, el conjunto de Chihuahua ya pueda contar con Javier Aquino, su flamante refuerzo para el Clausura 2026, después de que el lateral mexicano firmara en calidad de agente libre tras acabar su contrato con los Tigres, institución en la que estuvo poco más de diez años.

Noticias de Chivas

Chivas ha dejado sensaciones sumamente positivas en su primer partido del torneo Clausura 2026 y su afición ha comenzado a ilusionarse por el buen trabajo que ha hecho el entrenador Gabriel Milito hasta el momento, el cual intentará superar al menos, lo hecho el semestre pasado cuando llegaron a cuartos de final y fueron eliminados a manos de Cruz Azul.

Aunque el Guadalajara ha tenido bajas relevantes como Javier 'Chicharito' Hernández, Isaac Brizuela, Alan Pulido, Alan Mozo, Cade Cowell y Erick Gutiérrez, se mantienen con una buena base de elementos experimentados y jóvenes que esperan que los acerquen al campeonato por primera vez desde el 2017.

Armando González ya se estrenó como goleador en el certamen y buscará repetir el título de goleo de la competición pasada y de paso, hacer méritos para colarse en la lista final de Javier Aguirre con la Selección mexicana para la Copa del Mundo en el verano.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

