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Bayern de Múnich, noticias: Max Eberl desmiente un rumor con palabras contundentes

El director deportivo Max Eberl ha acabado con un persistente rumor según el cual él y el director deportivo Christoph Freund tenían una relación tensa o incluso rota. "¡Eso es una tontería!", dijo el técnico de 52 años en una conversación con Sport Bild. "Es una historia cogida por los pelos que no puedo entender. No sé de dónde sale".

En cambio, Eberl calificó la colaboración con su colega austríaco como "muy buena". Ambos tienen "tareas claras, es divertido y una alegría. Intentamos día y noche hacer lo mejor para el Bayern", afirmó Eberl.

Desde marzo de 2024, Eberl y Freund trabajan juntos en el campeón récord alemán. Eberl amplió recientemente de forma anticipada su contrato, que originalmente se extendía hasta 2027, por dos años más. Ahora Freund también debería dar el mismo paso, aunque, según un informe del Münchner AZ, todavía se encuentra en una "fase de reflexión".

"Su renovación es un asunto que debería resolverse rápida y silenciosamente", dijo Eberl. "Para mí no hay ninguna duda de si su contrato se renovará o no".

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Bayern de Múnich, noticias: el supertalento Tim Binder se convierte en profesional

El Bayern de Múnich ha atado a largo plazo al gran talento Tim Binder. El atacante de 19 años firmó un contrato hasta 2030. Binder había completado la pretemporada con los profesionales a las órdenes del entrenador Vincent Kompany y dejó buenas sensaciones. Actualmente trabaja en su regreso tras una rotura de fibras musculares en el muslo.

"Tim tiene muchísimo potencial, es rápido, fuerte en el regate y tiene un carácter fantástico. Últimamente ha demostrado su talento, entre otras cosas, en la pretemporada con los profesionales. Tim es un ejemplo perfecto de las extraordinarias posibilidades de desarrollo en nuestro Campus", dijo el director deportivo del Bayern, Christoph Freund.

Binder, que en verano también fue pretendido por otros clubes, había llegado al Bayern en 2019 con doce años procedente del Augsburgo. Hasta ahora, el joven ha disputado cuatro partidos con la selección alemana sub-19.

(SID)

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Bayern de Múnich, noticias: Knutsen considera al Bayern el "mejor equipo del mundo"

El sorprendente equipo noruego FK Bodö/Glimt afronta con gran humildad el arranque de la Champions League en el campo del Bayern. "Sabemos que jugamos contra probablemente el mejor equipo del mundo en estos momentos. Es algo especial. Ya hemos jugado contra muchos buenos equipos, pero creo que ellos son los mejores", dijo el entrenador Kjetil Knutsen antes del duelo con el campeón récord alemán este jueves (21.00/DAZN) en Múnich.

Es "óptimo empezar fuera de casa contra el mejor equipo, porque así sabemos dónde está el listón. Es una prueba perfecta para el resto del torneo", dijo Knutsen. La temporada pasada, su equipo del norte del círculo polar ártico derrotó en su sensacional camino hacia los octavos de final, entre otros, a pesos pesados como Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milán.

Aun así, está "claro que todos tendremos que rendir al máximo durante un día. Una cantidad increíble de jugadores de nuestro equipo tendrá que jugar el partido de su vida", dijo el participante noruego en el Mundial y ex del Eintracht Frankfurt Jens Petter Hauge: "Ojalá más jugadores de nuestro equipo logren alcanzar su máximo, y ellos no puedan explotar todo su potencial".

(SID)

Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del Bayern

Fecha Competición Partido Jueves, 10 de septiembre (21.00) Champions League Bayern vs. Bodö/Glimt Domingo, 13 de septiembre (17.30) Bundesliga Elversberg vs. Bayern Viernes, 18 de septiembre (20.30) Bundesliga Bayern vs. Union Berlín



