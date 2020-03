Falcao se destapa: "No me gusta el VAR"

El delantero colombiano fue crítico en el sistema de video arbitraje.

En dialogo con Bein Sports , Falcao habló de su gran deseo de llegar a la Copa del Mundo de 2022 y aseguró que todas las decisiones que viene tomando en su carrera están enfocadas en ese propósito: "Por eso he venido a , que es un club que me permite seguir compitiendo. De todas maneras voy año a año mirando cómo se dan las cosas".

El Tigre no se guardó nada cuando le preguntaron por el VAR y su implementación en las diferentes ligas del mundo: "Cuando empieza la interpretación de cada persona, creo que puede ser injusto, porque tu interpretación puede ser diferente a la mía. Me parece que no hay unanimidad en los criterios del VAR y a mí no me gusta", señaló Falcao.

Una de las razones por las que Falcao no gusta de la video ayuda es que le resta emoción al fútbol: "Estaba acostumbrado a que me hicieran un gol en 'off side' por 2 centímetros y ninguno se quejaba por eso".

Más equipos

Falcao se encuentra en aislamiento preventivo en Turquía y envió su voz de apoyo al vicepresidente y al entrenador del club, quienes dieron positivo en la prueba del coronavirus.