Falcao: “Me olvidé de disfrutar la vida”

El delantero colombiano desveló que sufrió bastante en su afán de convertirse en futbolistas profesional.

El delantero colombiano Radamel Falcao García confesó en una entrevista con la revista France Football todo lo que le ha quitado el fútbol, lo que le tocó sufrir para llegar a ser profesional y reveló qué le gusatría hacer cuando decida dejar este deporte. También habló de la experiencia de ser dirigido por Thierry Henry.

“Me olvidé de disfrutar la vida”, es el título de la portada de France Football. El delantero del Mónaco confesó que cuando inició en el fútbol lo único que buscaba era debutar rápido profesionalmente olvidando de disfrutar la vida. “Intentaría disfrutar más. Pienso en el período cuando comencé en Argentina. Cuando llegué, jugué con los jugadores de mi edad y solo tenía prisa, era escalar lo más rápido posible para jugar profesional. Estaba concentrado en eso, y me olvidé de disfrutar la vida. Quería cosas de inmediato. Y si no funcionaba, me enojaba. No tuve paciencia”, confesó.

Falcao también habló de uno de sus sueños al terminar su carrera como futbolista y expresó que quisiera ser jugador de beisbol. “Me encanta el béisbol. Cuando era pequeño, en Venezuela, donde crecí, era el deporte que practicaba, a muy buen nivel. A menudo lo hablo con mi esposa. Creo que cuando termine mi carrera futbolística, comenzaré como jugador profesional de béisbol ... Al igual que Jordan. ¡Quiero ser el primero en tener éxito! “, dijo.

Finalmente, sobre su experiencia de ser dirigido por Henry, afirmó que “Creo que tiene buenas ideas. Él lee bien el fútbol. Pero tres meses fue muy poco para desarrollarlos. Pero creo que es como todo: es mejor cuando tienes experiencia y tiempo. Titi llegó en un contexto difícil, con un equipo que tuvo problemas desde el comienzo de la temporada. Un equipo es como una orquesta, no se puede improvisar. Él tiene la ciencia del juego. Creo que tiene todo para ser un gran entrenador”, concluyó.