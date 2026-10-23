Fábregas revela el momento que marcará su final con el Como

confirmóCesc Fàbregas que nunca pensó en abandonar el Como, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que el entrenador del Sassuolo, Alberto Aquilani, le suceda algún día en el cargo.

El técnico español habló durante la rueda de prensa que ofreció este viernes, antes del esperado enfrentamiento de mañana sábado ante el Sassuolo dirigido por Aquilani, que llega apenas tres días después de la goleada del Como al Manchester United por cuatro goles a uno en la Liga de Campeones de Europa. El presidente del club, Mirwan Suwarso, había elogiado recientemente a Aquilani.

Fàbregas dijo, según recogió el sitio web "Football Italia": "Nunca pensé en marcharme. Si empezara a pensarlo, quizá ese sería mi final aquí, pero nunca lo he hecho. Sin duda puedo decir cosas positivas sobre él, pues su estilo de fútbol es muy parecido en cuanto a ideas. Me estáis haciendo pensar en ello ahora, pero estoy muy tranquilo respecto a su carrera y a lo que logrará en el futuro".

El nombre de Fàbregas se ha vinculado a varios grandes puestos de entrenador desde que llevó al Como al ascenso y a la clasificación para la Liga de Campeones de Europa, entre ellos el Inter de Milán y el Bayer Leverkusen en 2025, pero prefirió seguir en su cargo. Ambos técnicos se conocieron por primera vez en la Serie B italiana, cuando Aquilani dirigía al Pisa.

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Fàbregas añadió: "Admiro de verdad a Alberto como entrenador, sus ideas, su valentía y la manera en que juegan sus equipos. Me llamó el verano pasado porque quería con muchas ganas incorporar a Rispoli al Catanzaro. Rispoli fue el primer jugador que entrené en mi vida, así que enviárselo a Alberto me dio total tranquilidad".

El entrenador del Como también explicó el motivo por el que nunca deja fuera de su once al jugador Nico Paz, cuando dijo: "Hay que conocer a la persona y qué tipo de chico es. Nico no es de los que necesita orientación constante; cuanto menos hables con él, mejor, porque posee una mentalidad asombrosa. Llevamos juntos más de dos años y ha evolucionado enormemente, incluso puede que sea uno de los tres mejores defensas del equipo. Esa mentalidad marca la diferencia antes incluso de que empiece la competición, y por eso nunca lo saco del campo".

Cabe recordar que el Como continúa con su gran momento esta temporada bajo la dirección de Fàbregas, ocupando la quinta posición con 14 puntos tras disputarse 7 jornadas, a solo 5 puntos del líder, el Inter.