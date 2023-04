Explicado: ¿Por qué Mauricio Pochettino es el principal candidato para el puesto de Chelsea cuando Julian Nagelsmann y Luis Enrique dejen de postularse?

Poch es el favorito para asumir el cargo después de las negativas de Julian Nagelsmann y Luis Enrique.

Varios nombres importantes se han relacionado con el puesto de entrenador desde que los Blues despidieron a Graham Potter el mes pasado, y el club mantuvo conversaciones con el ex DT del Bayern de Múnich, Nagelsmann, y el ex entrenador de España y Barcelona, ​​Luis Enrique. Sin embargo, ambos han quedado fuera de la contienda, según The Athletic, lo que convierte a Pochettino en los principales candidatos.

¿POR QUÉ ES EL FAVORITO? La experiencia de Pochettino en la Premier League con el Tottenham es una razón clave por la que el Chelsea lo ve como la mejor opción para asumir el cargo este verano, mientras que el argentino es conocido por desarrollar jugadores jóvenes y manejó a las mejores estrellas durante su etapa en el Paris Saint-Germain. Chelsea lo ve como un entrenador ambicioso con potencial para crecer aún más.

¿CUÁLES SON LOS OTROS CANDIDATOS? Sin embargo, Pochettino no es la única opción para asumir el cargo. El entrenador de Burnley, Vincent Kompany, se encuentra sorprendentemente entre los nombres que Chelsea está considerando, mientras que The Athletic afirma que se está considerando un candidato más sin nombre y altamente calificado, y que el proceso se concluirá en 10 días.

Nagelsmann tuvo una reunión con el equipo de Stamford Bridge y se programaron más conversaciones, pero el entrenador alemán decidió que el Chelsea no es adecuado para él y se retiró.

LA NOTICIA EN TRES FOTOS:

(C)Getty images

Getty Images

(C)Getty Images

Chelsea entregó las riendas a la leyenda del club Frank Lampard de forma temporal después de despedir a Potter. Sin embargo, su situación no ha mejorado desde entonces, ya que ahora ha perdido cuatro juegos seguidos y no ha ganado en los últimos siete.

¿QUÉ SIGUE PARA EL CHELSEA? Los blues tienen el fin de semana libre y su próximo partido será el miércoles ante Brentford por la Premier League.