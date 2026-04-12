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Experto en arbitraje: Mbappé no merecía el penalti a pesar de la hemorragia

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Una imagen de Mbappé ha desatado una gran indignación en los círculos madridistas.

Tras el empate 1-1 entre Real Madrid y Girona del viernes en La Liga, el experto arbitral Pavel Fernández defendió no pitar penalti a Kylian Mbappé pese al sangrado en su rostro. aunque el francés sufrió una hemorragia en la cara.

Fernández, analista arbitral de «Radio Marca», afirmó: «Al fin y al cabo es un juego, pero hay que dejar de lado la imagen posterior de Mbappé sangrando, porque eso influye en la valoración de la jugada».

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Cuando el presentador le preguntó: «¿Por qué excluirla? ¿No es parte de la imagen completa?», Fernández respondió: «Sin esa imagen, y con franqueza, en todas las repeticiones que he visto no me parece penalti. No hay intención del jugador del Girona ni un golpe claro, solo un ligero roce».

El exárbitro añadió: «Sin esa imagen, podría parecer que Mbappé exageró la caída; esa fue mi impresión en directo».

Al comentarista le pareció un golpe claro con el brazo, pero Fernández respondió: «Al repetir la jugada y ampliarla, todo parece más claro... pero en directo no estaba claro».

Concluyó: «Pensé: “Otra vez Mbappé buscando un penalti”. Para mí no es falta».

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