Éxodo Xeneize: la primera "limpieza" de Riquelme en Boca

Además de Mauro Zárate, otros cuatro futbolistas no continuarán bajo el mando de Russo. Ninguno le dejará plata al club.

Desde que Juan Román Riquelme desembarcó en Boca -o en Ezeiza-, han llovido las críticas. Algunas, solo por el hecho de ser quien es. Otras, por decisiones difíciles de justificar. Lo cierto es que el triunfo de Jorge Amor Ameal en las elecciones sucedió hace apenas un año y medio, tiempo que transcurrió mayormente en pandemia. Por eso, quizás hasta ahora era difícil juzgar el trabajo del recientemente conformado Consejo de Fútbol, más abocado al aprendizaje sobre la gestión. Una gestión que, ahora sí, parece haber dado su primer paso. Uno lo suficientemente fuerte.

Que Mauro Zárate no iba a continuar en la institución era ya un secreto a voces. El propio jugador había advertido que seguir siendo suplente sin sumar minutos no le servía y la última charla con Miguel Ángel Russo terminó de confirmar lo que ya se preveía: su salida. A él, sin embargo, se sumarán otros cuatro futbolistas. La pequeña selección no sorprende, pero sí es la primera determinación importante de la dirigencia al respecto del plantel profesional. Una que, además, indica cuáles son las zonas más débiles del equipo, las cuales debieron haber sido reforzadas con anterioridad.

JULIO BUFFARINI

El ex-San Lorenzo es el único que se había ganado un lugar entre los titulares: peleó asiduamente hasta el final el puesto con Nicolás Capaldo y hasta jugó dos de los tres Superclásicos como titular, a pesar de que en diciembre se había anunciado a través de un comunicado de prensa oficial que no se le iba a renovar el contrato debido a que no había aceptado el ofrecimiento realizado. "Su representante le hizo saber al club que el jugador no acepta el ofrecimiento porque ha tomado la decisión de no renovar debido a “la inestabilidad de nuestro país”', decía el documento publicado en el sitio oficial.

Llegó a principios de 2018 desde Sao Paulo a cambio de 1,8 millones de dólares para adueñarse de la banda derecha, zona en la que a Gino Peruzzi le costaba hacer pie y su único reemplazante era Jara. No dejará dinero, ya que su contrato se termina el 30 de junio y quedará en libertad de acción.

EMMANUEL MAS

Otro exjugador del Ciclón que arribó al Xeneize a principios de 2018. Si bien Frank Fabra ya se había establecido como el lateral izquierdo del plantel, no tenía un sustituto y por aquel entonces Mas luchaba por ganarse un lugar en la Selección argentina de cara a la Copa del Mundo. Sin embargo, jamás pudo destronar al colombiano: cuando se lesionó, llegó Lucas Olaza para ocupar ese sector. El sanjuanino nunca convenció y ni siquiera en la era Alfaro pudo consolidarse.

Su pase se concretó a cambio de 2,5 millones de dólares al Trabzonspor por el cien por ciento de la ficha y tampoco dejará un resarcimiento económico, ya que también quedará libre.

LEONARDO JARA

Aunque cueste creerlo, el ex-Estudiantes es uno de los futbolistas que hace más años está en club: desembarcó a principios de 2016, cuando al plantel todavía lo conducía Rodolfo Arruabarrena, como variante de Peruzzi luego de la salida del chileno José Pedro Fuenzalida. Jugó de todo: lateral por derecha, volante por las bandas, mediocampista por el centro... Y no solo eso, sino que también dijo presente en los partidos más trascendentes de los últimos años, como las finales ante River y las eliminaciones ante Independiente del Valle y Santos.

Boca le compró el 80% del pase a Estudiantes a cambio de 1,2 millones de dólares y le renovó el contrato a principios de 2018 por tres años: tampoco dejará dinero, ya que su vínculo vence el 30 de junio.

FRANCO SOLDANO

El ex-Unión tenía la difícil -imposible- tarea de ser el reemplazante de Darío Benedetto. Y si bien no se esperaba que tuviese los números que ostentó el Pipa, nadie imaginaba una sequía tan grande. Apenas cinco goles pudo convertir Soldano, un promedio demasiado bajo para un centrodelantero. Llegó a préstamo de la mano de Alfaro, Russo pudo exprimirle algo de jugo como un facilitador en ataque para que Carlos Tevez pueda brillar a principios de 2020, pero, a partir de allí, su rendimiento se fue a pique. Así, no se le renovará la cesión y deberá volver a Olympiakos, en donde tiene contrato hasta junio de 2023.