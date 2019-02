¿Existe un pique entre Sergio Ramos y Griezmann?

En la celebración de su tanto, el defensor pareció imitar al delantero en su tradicional festejo. No sería el primer cruce entre ambas estrellas.

Tras sentirse defraudado por no estar entre los finalistas del premio The Best, Antoine Griezmann aseguró que ya está para “comer en la misma mesa que Leo Messi y Cristiano Ronaldo”. Sergio Ramos, consultado en septiembre por esta declaración, no dudó en lanzarle un palo grande al francés. “La ignorancia es muy atrevida. Cuando le oigo hablar a este chaval, me acuerdo de muchos grandes jugadores como Buffon, Maldini, Xavi, Raúl, Casillas, Iniesta, que lo han ganado todo, que están repletos de títulos, pero que ninguno tiene un Balón de Oro como Messi o Cristiano”, manifestó el defensor, haciendo público un -hasta ese entonces inesperado- pique con el delantero.

¿Mensaje de Sergio Ramos a Griezmann en la celebración de su gol?

¿Es realmente así? ¿Se llevan mal? ¿Es más actuación que realidad? ¿Es sólo una exageración periodística? En el anterior derbi, el de septiembre, ambos se dieron un gran abrazo, confundiendo más el panorama, ya que se habían lanzado algunos dardos en la previa. El galo, en su cuenta de Instagram, subió también una imagen en la que aparece sentado en un trono y el andaluz está detrás, colocándole una corona en la cabeza. Esa acción, al parecer, no le cayó muy bien al capitán del Real Madrid.

Ramos: "¿Griezmann? El máximo respeto"

Este sábado, en el Wanda Metropolitano, pareció agregarse un nuevo capítulo a esta rara novela: ¿Ramos, con la celebración de su tanto, quiso enviarle un mensaje a Griezmann? Al menos, dejó la duda...