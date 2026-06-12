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Depay ReijndersImago
Rian Rosendaal

Traducido por

Exinternacional holandés da consejo urgente sobre Memphis Depay

Holanda
World Cup
M. Depay
B. Brobbey

Anwar El Ghazi pide a Ronald Koeman que ponga a Brian Brobbey de titular el domingo ante Japón. El exinternacional holandés advierte que Koeman debe cuidar a Memphis Depay.

En entrevista con De Telegraaf, El Ghazi lo señala como su ‘9’ ideal para este Mundial: «No solo porque su estilo puede ser clave para Holanda, sino porque, con su físico de granito, ha brillado en la exigente Premier League».

“También para proteger a Memphis Depay”, añade el exinternacional. “Sus 55 goles y 36 asistencias con Holanda son impresionantes, y creo que prensa y aficionados lo infravaloran”.

Por eso, aconsejo a Koeman que proteja a Depay en el debut contra Japón”. «Si lo pones de titular sin estar al 100 %, como se vio contra Argelia, ya imagino las reacciones. Se confirmará la imagen que los críticos tienen de él y eso un seleccionador no debe querer».

«Dale tiempo a Memphis; estoy seguro de que aportará mucho en este Mundial», insiste El Ghazi, quien reitera su confianza inquebrantable en Brobbey. «La forma en que se deshizo de un “monstruo” como James Tarkowski contra el Everton y marcó, lo dice todo sobre su temporada».

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El exdelantero de Ajax y PSV asegura que Brobbey aporta mucho a la selección. «En Oranje es el punto de referencia perfecto. Holanda siempre quiere tener la pelota, pero ante rivales fuertes también sufrirá presión. Entonces, un pase largo a Brobbey, al que luego deben ir a buscar los demás, nos dará respiro».

Koeman prefirió a Donyell Malen en los amistosos contra Argelia y Uzbekistán, pero el delantero de la Roma no marcó y ya se piden cambios. 

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