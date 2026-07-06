Exfutbolista inglés amenazado de muerte durante el México-Inglaterra

Inglaterra sufrió esta madrugada ante México en los octavos del Mundial 2026.

Inglaterra avanzó a cuartos de final al ganar 3-2 con diez jugadores, en un duelo marcado por la tensión.

La tensión, que a veces derivó en fuertes enfrentamientos, no se limitó al campo: también se vivió en las gradas, con numerosos altercados.

Según «The Sun», un exjugador inglés fue amenazado por un aficionado mexicano.

David Bentley, que seguía a la selección inglesa en el Mundial, calificó de «divertido» el épico partido en Ciudad de México.

Durante el partido, el exjugador de 41 años intercambió gestos con un aficionado enfurecido, que le amenazó con un corte de degüello.

La tensión aumentó cuando otro seguidor repitió la misma amenaza.

Con humor inglés, Bentley sacudió la muñeca y llamó «imbécil» al seguidor.

Pese a las críticas de los rivales, celebró con elegancia al final del partido.

Después se le vio bailando con un grupo de seguidores ingleses, como muestran varios vídeos en redes.