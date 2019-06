¿Exceso de optimismo o nula autocrítica? Según Scaloni, "la Copa América para nosotros no empezó"

El entrenador analizó de forma llamativamente positiva el debut frente a Colombia, al afirmar que "dominamos" al equipo que lo derrotó 2-0.

"La para nosotros no empezó". Lionel Scaloni intentó mostrarse firme en la previa del partido de la Selección argentina ante Paraguay, en el que sabe que debe ganar para mantener altas las chances de avanzar a la próxima fase y que no ocurra una catástrofe deportiva que por ahora no quiere ver.

El entrenador brindó la conferencia de prensa en la que dijo que "la mayoría de los equipos que ganaron, no dominaron tanto como pudimos dominar nosotros a ", lo que deja de manifiesto que mantiene la confianza en sus jugadores y sobre todo en que "queremos repetir lo hecho en el segundo tiempo", aunque realizará cuatro cambios que no confirmó aún porque "hay un par de jugadores que no están al 100%".

Al respecto de la salida de los "históricos" Di María y Agüero, sostuvo que "cualquiera puede tener la posibilidad de ser titular. La decisión pasará por lo que uno busque en el partido. El caso de Ángel lo cambiamos en el descanso. Son jugadores importantes como los demás. Todos tienen la misma consideración y pueden jugar o no", agregando que "al que sale no le gusta, pero son los primeros que pueden sumar".

"Nos hubiera gustado arrancar de otra manera, pero por suerte los jugadores tienen en claro que hay dos partidos por jugar y todavía hay chances. Es un partido importantísimo, todo el mundo tiene que tirar para adelante, ser positivos y aportar y buscar lo mejor para el equipo", completó el optimista entrenador, que prefirió dejar los problemas y la autocrítica en la charla del plantel.