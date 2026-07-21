Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, aseguró que el salario propuesto al entrenador español Pep Guardiola para asumir las riendas de la "Azzurra" supondría una excepción financiera para el presupuesto de la federación, subrayando al mismo tiempo que el cierre del acuerdo aún no está garantizado.

Estas declaraciones llegan después de que los medios de comunicación se agitaran durante las últimas 48 horas con las noticias del viaje del director técnico de la selección italiana, Paolo Maldini, y su asesor personal, Leonardo, a Barcelona para mantener una serie de intensas conversaciones con Guardiola durante el fin de semana. La nueva dirección deportiva de la selección italiana busca seriamente convencer al exdirector técnico del Manchester City de liderar el nuevo proyecto de la Azzurra.

Y aunque el coste del salario del entrenador español se consideraba un obstáculo para completar el acuerdo, las declaraciones de Malagò abrieron la puerta a esta posibilidad, cuando dijo en unas declaraciones recogidas por el sitio "Football Italia": "Hay aspectos económicos ciertos que deben tenerse en cuenta, y decir que tendríamos que apretarnos financieramente para cubrirlos es minimizar la realidad".

Y añadió Malagò, refiriéndose al nombre del entrenador español: "Hay algunas excepciones que se pueden aprobar, y son las excepciones relacionadas con el nombre que suscita toda esta polémica en este momento: Pep Guardiola. No necesito explicar las razones evidentes que lo convierten en una excepción, pero esto no significa que haya ninguna garantía de que se complete el asunto".

Los observadores consideran que el hecho de que Maldini y Leonardo visitaran a Guardiola personalmente para presentarle el proyecto es un indicio claro de la orientación de la dirección del fútbol italiano en el proceso de reestructuración, sobre lo que Malagò comentó diciendo: "Creo que era acertado e importante abrir la puerta al diálogo y mantenerlo vivo".

Y sobre la ausencia de contacto con Antonio Conte para asumir el cargo y si la federación busca características distintas, Malagò aclaró: "El asunto no conlleva ninguna falta de respeto hacia los demás, pues ya se han mantenido conversaciones con otros nombres, y podríamos orientarnos hacia una opción que pertenezca a una escuela de pensamiento más moderna, algo que queda a la valoración personal".

Y en respuesta a una pregunta sobre si la lista de candidatos se había reducido a Guardiola, Andrea Pirlo y Roberto Mancini, Malagò concluyó sus declaraciones diciendo: "Por supuesto que no, estamos pensando en unas características determinadas para el entrenador, y estos nombres se encuentran, sin duda, dentro de esa categoría".