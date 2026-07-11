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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Estrella de Marruecos: «Este no es el final que esperábamos»

Francia vs Marruecos
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A. Amaimouni-Echghouyab
Francia
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EE. UU.

Orgullo mezclado con pena

Ayub Amaymouni, jugador de la selección marroquí, dedicó un emotivo mensaje a la afición tras la eliminación de los «Leones del Atlas» en el Mundial 2026. Expresó su orgullo por representar a su país y afirmó que este revés no frenará las ambiciones del equipo.

El seleccionador Mohamed Wahbi quedó eliminado en cuartos de final del Mundial organizado por Estados Unidos, Canadá y México tras perder 2-0 contra Francia, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

El jugador, de 21 años, publicó este sábado en Instagram: «Nuestro camino en el Mundial acaba aquí. Estamos decepcionados, pero orgulloso de haber formado parte de esta selección y agradecido por vestir la camiseta de mi país».

El jugador del Eintracht de Fráncfort (Alemania) añadió: «Gracias a todos los que nos han apoyado, tanto desde las gradas como desde sus pantallas».

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Y cerró: «No es el final que esperábamos, pero aprenderemos, mejoraremos y seguiremos trabajando. Marruecos siempre».

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