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Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Estrella de España: Yamal tiene más críticas que títulos

Portugal vs España
Portugal
España
World Cup
L. Yamal
Y. Pino
Portugal
España

Jeremie Pino justifica el enfado de Yamal en el partido contra Austria

Jeremie Pino justificó el malestar de Lamine Yamal tras sustituirlo en la victoria 3-0 sobre Austria en dieciseisavos del Mundial.

La selección española se prepara para un duelo clave contra Portugal en octavos.

«Yamal no marcó ni dio ninguna asistencia contra Austria, pero hizo un partido magnífico», declaró Pino en una entrevista con el diario Sport.

Y añadió: «Es normal que se sienta así: cuando juegas un partido importante y no marcas ni das una asistencia, sales con una sensación extraña, y ahí es donde el grupo debe apoyar al jugador».

“Yamal es joven, pero muy experimentado; está totalmente integrado y no se nota la diferencia de edad”.

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Portugal
POR
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España
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«Es amable, equilibrado y responsable; lo que muestra en el campo se ve también fuera. Es una estrella mundial, y cada éxito suyo nos beneficia».

Pino subrayó: «El entrenador Luis de la Fuente siempre nos exige que permanezcamos unidos, ya que esa es la base fundamental de todo. Si permanecemos juntos, podremos seguir evolucionando y progresando».

Y añadió entre risas: «Yamal, Nico Williams y yo armamos mucho jaleo. Fue un error sentarme entre ellos, porque me convertí en el blanco de sus bromas».

Y añadió: «¿Tenéis algún apodo especial para este grupo? No, tenemos más insultos que apodos».

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