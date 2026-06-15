Hans Kraay Jr. defiende en su columna de Voetbal International a Virgil van Dijk, capitán de Holanda, y critica la constante presión que recibe el defensa del Liverpool esta temporada.

«Estoy harto de tanta tontería sobre Van Dijk», afirma Kraay. «Tras cinco partidos con el Liverpool, los analistas ingleses lo llamaron el mejor central de la historia de la Premier; seis encuentros después, según esos mismos expertos, de repente ya no valía para nada».

Kraay no entiende esa moda inglesa y pide que aquí no la sigamos: «¿Ya dije que me cansa? En Holanda no debemos copiar esas reacciones exageradas».

Su conclusión sobre el 93 veces internacional es clara: «Van Dijk es sencillamente un crack. Marcó el 1-0 con un cabezazo técnicamente increíble tras ese magnífico centro de Gravenberch».

«En el 2-2 de Japón fallaron Reijnders, Van de Ven y, sí, también Virgil, pero debemos valorarlo en lugar de menospreciarlo», concluye.

También cuestiona la política de cambios de Ronald Koeman y cree que afectó al resultado.

«Es una pena que, ganando 2-1 en la segunda parte y sabiendo que Japón saldría a por todas, Koeman retirara a los jugadores de profundidad. Eso ocurrió con Koopmeiners, reemplazado por Summerville, y con Memphis, que entró por Malen».