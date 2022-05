Esto es el Madrid

Un Madrid ganó la final con la misma receta con la que llegó hasta aquí: sufriendo. Courtois y Vinicius entran en la historia.

Por Jorge C. Picón - Los años pasan. El mundo evoluciona. Estamos cerca de viajar a la luna por placer y de poner un pie en marte. Cada vez parece más cerca la cura contra el cáncer y las enfermedades matan a cada vez menos gente. Los coches son más seguros y viajamos en avión como quien coge al autobús. En lo que a fútbol se refiere, todo ha cambiado. En el fútbol, el profesionalismo ha llegado a su punto más álgido. Incluso alguno se atreve a hablar de ello como si fuese una ciencia. Sin embargo, en toda esta evolución, hay cosas que no cambian. Una de ellas es el Madrid levantando la Champions. Una tras otra. Sin fin. El mundo cambia a su alrededor, pero ellos se mantienen ahí, impasibles con el paso del tiempo. No hay espacio para el cambio en esto.

Contra el Liverpool hizo lo que lleva haciendo toda esta Champions: sufrir y ganar. Por suerte o por desgracia, está vez lo hizo sin remontada, con menos épica. Se apoyó en la fe y en una defensa que vale un campeonato. Empezando por Courtois. El belga parece que ocupa porterías de fútbol sala. Tiró de todo el repertorio para volver locos a Salah, Mané y compañía. ¿Es una locura que podría estar en el Top-3 del Balón de Oro? Me niego a pensar que no. Tan decisivo como un gol de Karim o un regate de Vini.

Pero todo final necesita alguien que marque el gol definitivo, ya sea en juego o en la tanda de penaltis. Esta vez le tocó a Vinicius. El niño que lloró en el Bernabéu se convirtió en estrella mundial en París. La demostración que el trabajo y la constancia acaban dando frutos. Está destinado a hacer historia en el Madrid y nada ni nadie van a impedírselo. Tranquilos, no está Mbappé, pero está Vini.

Son 14. Ni la maldición del 13 ha podido frenarlos. Ese gen tan competitivo le han convertido en un equipo indestructible que, de la mano de la afición, tiene pocos rivales. Parte de esa magia del Bernabéu se traslado al Stade de France, donde los hinchas madridistas no pararon de cantar y animar, cayando incluso a la ruidosa afición del Liverpool. Las bufandas y los goles vuelven a llevar al Madrid a lo más alto. Ahora, a por la 15ª.