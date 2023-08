OFICIAL: Estados Unidos convoca a Benjamin Cremaschi para Fecha FIFA

Gregg Berhalter convocó a Benjamín Cremaschi para los partidos de Fecha FIFA de septiembre.

El buen momento que atraviesa Benjamín Cremaschi, de la mano de Lionel Messi en el Inter Miami CF de la MLS, logró que entrara en la nómina de Estados Unidos para los encuentros de Fecha FIFA de septiembre.

Cremaschi es la principal novedad de la convocatoria de Gregg Berhalter para enfrentar a Uzbekistan y Oman, en la que también apareció el portero de Miami Drake Callender, quien pasa por su mejor momento.

Berhalter también decidió convocar a hombres como Brenden Aaronson, Sergiño Dest, Yunus Musah, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Matt Turner y Tim Weah, quienes cambiaron de equipo en este mercado de verano.

Sin embargo, Cremaschi podría hacer el 'One Time Switch' y jugar para la Argentina pues los próximos compromisos no son de carácter oficial pues Estados Unidos no disputará las Eliminatorias de Concacaf.