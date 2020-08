Estadio José Alvalade de Lisboa, sede de la Champions League: capacidad, historia y qué equipo juega ahí

La cancha del Sporting de Lisboa será el escenario de tres partidos: dos de cuartos de final y uno de semifinales.

A pesar de los esfuerzos por intentar retomar algún tipo de normalidad, la temporada 2019/20 quedará marcada por el coronavirus. Tanto así que acaso el torneo más prestigioso a nivel clubes tendrá una modificación sustancial en su modalidad: la se definirá en el lapso de dos semanas, con partidos de eliminación directa a partir de los cuartos de final, los cuales se disputarán en .

El Estadio José Alvalade de Lisboa es una de las dos sedes elegidas por la UEFA para los siete partidos restantes, siendo el otro el Estadio da Luz, donde se disputará la final.

QUIÉN HACE DE LOCAL

El Estadio José Alvalade es la casa de Sporting Clube de Portugal, también conocido como Sporting de Lisboa.

Más equipos

HISTORIA

Cuando Portugal obtuvo los derechos para recibir la UEFA Euro en 2004, se eligió al Estadio José Alvalade como una de las sedes. Sin embargo, la cancha original se había inaugurado en 1956 y necesitaba una gran remodelación para poder obtener la certificación para albergar partidos internacionales. Así, se decidió demoler la vieja estructura y erigir en los terrenos adyacentes a la nueva ubicación. La construcción empezó en 2001 y se terminó en 2003. Según el sitio oficial, en mayo de 2005 fue premiado con cinco estrellas por parte de la UEFA.

El proyecto es obra del reconocido arquitecto portugués Tomás Taveira, quien también diseñó el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, en Leiria, y, años más tarde, el Allianz Parque, la cancha de Palmeiras. Cuenta con un centro comercial, una clínica y un edificio de oficinas, además de espacios para las actividades vinculadas a la institución -como un pabellón deportivo, el museo y un gimnasio-. También suele utilizarse como escenario para importantes conciertos.

Al igual que el estadio original, lleva el nombre de José Alvalade, fundador y primer socio del club.

CAPACIDAD Y DIMENSIONES

Según el sitio oficial, tiene una capacidad máxima para 50.095 asistentes, distribuidos de la siguiente manera:

24.242 personas en el Sector A

21.970 personas en el sector B

3.610 lugares en palcos ejecutivos y zonas VIP

204 lugares para la prensa

50 lugares para personas con movilidad reducida

Las dimensiones del campo de juego son de 105 metros de largo por 68 de ancho.

QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN

Cuartos de final:

13/08 | 21:00* | Liepzig -

15/08 | 21:00* | Ganador de vs. - Ganador de Olympique de vs

*El horario está publicado en hora local.

El artículo sigue a continuación

Semifinal:

19/08 | 21:00* | CF1 - CF3**

*El horario está publicado en hora local.

**CF1 saldrá del cruce entre vs. . CF3 todavía no tiene definida su llave: estará conformada por los ganadores de los cruces entre vs. y vs. Bayern Munich.