El griego de 23 años, fichado hace apenas poco por 26 millones de euros procedente del PAOK Salónica, sufrió una rotura del ligamento cruzado en la victoria por 2-0 en el estreno de la Bundesliga, en la 1.ª jornada, ante el Hamburger SV, por lo que estará de baja en el BVB «durante varios meses».

En su cuenta oficial en X, el subcampeón de la Bundesliga escribió: «¡Toda la familia del BVB está contigo, Giannis! ¡Volverás más fuerte!». El director general deportivo del BVB, Lars Ricken, dijo: «Esta noticia nos afecta mucho, porque Giannis ya ha mostrado en muy poco tiempo por qué vemos en él a un gran jugador para el Borussia Dortmund. Pero ahora, por el momento, tanto su foco como el nuestro están puestos en su recuperación. En ello, Giannis cuenta con todo nuestro apoyo».

Konstantelias, que firmó un sólido debut en la Bundesliga con gol incluido, se había torcido la rodilla al inicio de la segunda parte en un duelo que en realidad parecía inofensivo. Aunque pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie tras un tratamiento prolongado, ya entonces los gestos y la expresión del jugador y del cuerpo técnico no hacían presagiar nada bueno.

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¿Cómo sustituirá el BVB a Giannis Konstantelias?

Desde la perspectiva de Dortmund, ahora surge la pregunta: ¿cómo se sustituye a Konstantelias? Lo cierto es que, en los pocos días que quedan hasta el cierre del mercado de fichajes de verano el martes (1 de septiembre) a las 20:00, los responsables del BVB volverán a estrujarse el cerebro.

Eso ya lo insinuó también Ricken el sábado por la noche: «Dependiendo de la gravedad real de la lesión, orientaremos nuestros próximos pasos en consecuencia. Pero hay algo claro: en los próximos tres días no descartamos nada».

Una solución interna podría ser Fabio Silva, actualmente muy descontento, de quien últimamente se ha dicho repetidamente que podría marcharse de forma fulgurante tras solo una temporada en Dortmund. Pero con la baja de Konstantelias, eso parece haber quedado descartado.

Mientras tanto, un nuevo regreso de Jadon Sancho, que sigue sin equipo, podría volver a convertirse en una opción seria en la planificación de los dirigentes del BVB. El inglés sería una solución predestinada, es un tipo de jugador similar a Konstantelias y, como este y Konstantinos Karetsas, también tiene la calidad para generar dinamismo desde parado.

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BVB: Jadon Sancho estaría disponible a coste cero

En las últimas semanas y meses hubo abundantes especulaciones sobre un nuevo regreso de Sancho al BVB, aunque se enfriaron tras los fichajes de Karetsas y Konstantelias.

En cualquier caso, en Dortmund Sancho vivió los mejores momentos de su carrera hasta ahora. Tras el fin de su contrato con el Manchester United, el ya de 26 años sigue sin nuevo club y estaría disponible a coste cero.

En ese sentido, se trataría de un riesgo bajo, aunque para una tercera etapa en el Borussia Sancho tendría que estar dispuesto a aceptar una notable rebaja salarial. Sobre todo porque sigue existiendo la duda deportiva de si la antigua superpromesa podrá volver a alcanzar alguna vez su mejor nivel. Como es sabido, sus cesiones recientes al FC Chelsea y al Aston Villa fueron en gran medida decepcionantes.