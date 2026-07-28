El Real Madrid se prepara para presentar una oferta oficial al Manchester City por el centrocampista español Rodrigo Hernández, ganador del Balón de Oro del Mundial, en una operación cuyo valor podría alcanzar los 60 millones de euros, una vez cerrado el fichaje del extremo marfileño Yan Diomandé procedente del Leipzig, dentro de un plan integral para reconstruir el conjunto blanco bajo la dirección del entrenador José Mourinho.

El diario español "Marca" señaló que el optimismo reina en los pasillos del club blanco respecto a la conclusión de la operación, ya que la incorporación del jugador del Manchester City supone la culminación de un magnífico proyecto liderado por Mourinho desde que asumió el cargo, pues fichar a un centrocampista de referencia era algo imprescindible para el técnico portugués.

Mourinho había estudiado varias opciones alternativas, entre ellas el argentino Enzo Fernández y el portugués Mateus Fernandes, antes de concluir que Rodri era la opción idónea para dirigir el centro del campo del conjunto blanco, algo que confirmó el reciente Mundial, que puso de relieve las excepcionales cualidades del jugador español.

Basándose en la valoración de Mourinho, el director deportivo del Real Madrid se apresuró a presentar un informe detallado al presidente Florentino Pérez, quien dio luz verde para avanzar en la operación, al considerar que Rodri posee todos los atributos necesarios para liderar el nuevo proyecto.

Rodri, de 30 años, destaca por unas cualidades poco comunes que buscan Mourinho y el director deportivo, entre ellas el liderazgo, la disciplina táctica y una extraordinaria capacidad para leer los partidos y distribuir el balón con máxima precisión, lo que permitirá al técnico portugués construir el equipo en torno a un jugador acostumbrado a asumir responsabilidades en los grandes partidos.

Por otro lado, el Manchester City ha empezado a asimilar la idea de la salida de su estrella, especialmente con la proximidad del final de su contrato en 2027. Las fuentes indican que el club inglés, que guarda todo el respeto por el jugador, aceptará su marcha si esa es su decisión personal, ya que el City no desea obligar a uno de sus jugadores clave a continuar en contra de su voluntad.

Las estimaciones apuntan a que el valor de la operación oscilará entre los 50 y los 60 millones de euros, dado que solo resta un año de contrato del jugador con el club inglés, lo que hace que el precio sea razonable para un Real Madrid que busca cerrar la operación cuanto antes.

Tras reforzar la línea defensiva, sumar un nuevo talento con la incorporación del portugués Bernardo Silva e invertir en Diomandé como jugador prometedor a largo plazo, Rodri representa el fichaje capaz de aportar equilibrio y dirección a todo el proceso de reconstrucción, ya que el Real Madrid quiere que sea el cerebro de la nueva era de Mourinho en el Santiago Bernabéu.