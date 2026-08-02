Espy revela el primer consejo de Mourinho y niega imitar a Benzema

El joven delantero Carlos Espí ha vivido 48 horas de ensueño, ya que en apenas dos días pasó de estar a punto de fichar por la Premier League a firmar por el Real Madrid y debutar bajo la dirección del entrenador José Mourinho, antes de atender a los medios tras el amistoso ante la Fiorentina.

Según el diario español "Marca", Espí comentó su semana de locura tras firmar por el Real Madrid y debutar en cuestión de días, afirmando: "Me siento el hombre más feliz del mundo, han sido tres días inexplicables y estoy muy contento".

Sobre cómo ha vivido los últimos detalles, Espí dijo: "No he cumplido ni 72 horas en Madrid, he entrenado con mis compañeros, he participado en mi primer partido y estoy muy feliz".

Acerca de su reacción al recibir la llamada del Real Madrid, Espí declaró: "Al principio me quedé en shock y no me lo creía, pero al final era una realidad. Mourinho no me llamó, pero me recibió él mismo, y aún no había pasado ni un minuto en la ciudad deportiva".

Preguntado por lo que le pidió el entrenador al saltar al terreno de juego, el joven delantero respondió: "Me pidió que fuera yo mismo, que estuviera dentro del área porque el partido era complicado, y que lo diera todo".

Sobre lo que puede aportar al equipo del Real Madrid, Espí añadió: "Es un sueño, estoy aquí para ayudar a mis compañeros, dar lo máximo de mí y aprovechar todas las oportunidades que me brinde el entrenador".

Sobre si ha podido hablar con su familia, Espí dijo: "He visto a mis padres, pero todavía no he visto a mis amigos ni al resto de mi familia. Estaba muy asombrado y enviando fotos de la camiseta y todo, y estoy muy feliz".

Acerca de si le contó a alguien su fichaje por el Real Madrid cuando tenía prohibido revelarlo, Espí explicó: "No, no se lo dije a nadie. Fue una semana llena de mucha presión, porque es un deseo y una noticia que quiere cualquier jugador, y todo el mundo me preguntaba y yo no podía decir nada. Fue un poco excesivo, pero estoy muy contento".

Sobre los sueños que persigue cumplir, el joven delantero declaró: "Primero conseguir minutos, ganar títulos, lograr victorias en muchos partidos, debutar en el estadio Santiago Bernabéu y todo lo que debe hacer cualquier jugador aquí".

Sobre si conocía a alguien dentro del vestuario, Espí señaló: "Los jugadores jóvenes se preocupan mucho por mí. A Juan Martínez ya lo conocía antes, somos amigos de Tabernes, y todos los jugadores del primer equipo me sorprendieron: Arda Güler, Díaz, Valverde, Carreras y todos".

Preguntado por si el vendaje en su mano era una imitación de Karim Benzema, Espí respondió: "Lo llevo desde hace tres años porque no me ha traído mala suerte. Es solo cuestión de optimismo".

Sobre si se marca un número concreto de goles, Espí aseguró: "No, no me marco un número concreto. Daré todo lo que tengo a cambio de la confianza que me depositan, y para ayudar al Real Madrid en lo que sea".

Espí concluyó sus declaraciones refiriéndose a compartir la línea de ataque con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, aclarando: "Son de los mejores del mundo, y verme ahí a su lado es algo indescriptible, único, y estoy muy feliz".