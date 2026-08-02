Goal.com
En directoEntradas
imago-sport-1080613260.jpgSTEINSIEK.CH
Hussein Hamdy

Traducido por

Espy revela el primer consejo de Mourinho y niega imitar a Benzema

C. Espi
J. Mourinho
K. Benzema
Real Madrid
Fiorentina
Primera División
España
Portugal
Francia
Italia

Emociones desbordantes

El joven delantero Carlos Espí ha vivido 48 horas de ensueño, ya que en apenas dos días pasó de estar a punto de fichar por la Premier League a firmar por el Real Madrid y debutar bajo la dirección del entrenador José Mourinho, antes de atender a los medios tras el amistoso ante la Fiorentina.

Según el diario español "Marca", Espí comentó su semana de locura tras firmar por el Real Madrid y debutar en cuestión de días, afirmando: "Me siento el hombre más feliz del mundo, han sido tres días inexplicables y estoy muy contento".

Sobre cómo ha vivido los últimos detalles, Espí dijo: "No he cumplido ni 72 horas en Madrid, he entrenado con mis compañeros, he participado en mi primer partido y estoy muy feliz".

Acerca de su reacción al recibir la llamada del Real Madrid, Espí declaró: "Al principio me quedé en shock y no me lo creía, pero al final era una realidad. Mourinho no me llamó, pero me recibió él mismo, y aún no había pasado ni un minuto en la ciudad deportiva".

Preguntado por lo que le pidió el entrenador al saltar al terreno de juego, el joven delantero respondió: "Me pidió que fuera yo mismo, que estuviera dentro del área porque el partido era complicado, y que lo diera todo".

Amistosos
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Amistosos
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Sobre lo que puede aportar al equipo del Real Madrid, Espí añadió: "Es un sueño, estoy aquí para ayudar a mis compañeros, dar lo máximo de mí y aprovechar todas las oportunidades que me brinde el entrenador".

Sobre si ha podido hablar con su familia, Espí dijo: "He visto a mis padres, pero todavía no he visto a mis amigos ni al resto de mi familia. Estaba muy asombrado y enviando fotos de la camiseta y todo, y estoy muy feliz".

Acerca de si le contó a alguien su fichaje por el Real Madrid cuando tenía prohibido revelarlo, Espí explicó: "No, no se lo dije a nadie. Fue una semana llena de mucha presión, porque es un deseo y una noticia que quiere cualquier jugador, y todo el mundo me preguntaba y yo no podía decir nada. Fue un poco excesivo, pero estoy muy contento".

Sobre los sueños que persigue cumplir, el joven delantero declaró: "Primero conseguir minutos, ganar títulos, lograr victorias en muchos partidos, debutar en el estadio Santiago Bernabéu y todo lo que debe hacer cualquier jugador aquí".

Sobre si conocía a alguien dentro del vestuario, Espí señaló: "Los jugadores jóvenes se preocupan mucho por mí. A Juan Martínez ya lo conocía antes, somos amigos de Tabernes, y todos los jugadores del primer equipo me sorprendieron: Arda Güler, Díaz, Valverde, Carreras y todos".

Preguntado por si el vendaje en su mano era una imitación de Karim Benzema, Espí respondió: "Lo llevo desde hace tres años porque no me ha traído mala suerte. Es solo cuestión de optimismo".

Sobre si se marca un número concreto de goles, Espí aseguró: "No, no me marco un número concreto. Daré todo lo que tengo a cambio de la confianza que me depositan, y para ayudar al Real Madrid en lo que sea".

Espí concluyó sus declaraciones refiriéndose a compartir la línea de ataque con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, aclarando: "Son de los mejores del mundo, y verme ahí a su lado es algo indescriptible, único, y estoy muy feliz".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google