España bate récords de audiencia en el Mundial

La selección española batió récords dentro y fuera del campo en el Mundial 2026. Su partido contra Austria fue el evento televisivo más visto en España este año, según «Marca».

La selección española selló su pase a octavos tras ganar 3-0 a Austria en un encuentro que superó la cancha y se convirtió en un fenómeno televisivo.

Según Marca, el encuentro atrajo una media de 10 760 000 espectadores y alcanzó una cuota de pantalla del 69,5 %, convirtiéndose en el partido más visto del Mundial en España y el evento televisivo con mayor audiencia en el país desde principios de 2026.

Estas cifras confirman el gran seguimiento de la selección.

Por cadenas, «La 1» (TVE) lideró con 9 178 000 espectadores y un 59,6 % de share.

«Teledeporte» sumó 771 000 espectadores (5 %) y la plataforma de pago «DAZN» 810 000 (4,9 %).

El pico de audiencia se registró a las 22:53, con 10 447 000 espectadores solo en «La 1».

El interés no se limitó al partido, sino que también se reflejó en los programas previos, con una cobertura mediática amplia.

«La 1» también lideró la previa con el especial «El camino a Nueva York», que anotó 1 095 000 espectadores (15 %).

Más de cinco millones de espectadores sintonizaron la retransmisión en algún momento de sus tres horas de duración, lo que reafirma la enorme popularidad de los partidos de la selección española en el Mundial.