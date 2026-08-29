El jugador de 18 años entró en el minuto 74 con el 2:0 para sustituir a Konstantinos Karetsas. Sin embargo, al italiano no le quedó mucho tiempo para mostrar su calidad. Apenas dos minutos y medio después de su entrada, llegó tarde a un duelo con Albert Grönbaek y golpeó al jugador del Hamburgo en el tobillo con la pierna estirada. El árbitro Felix Zwayer no dudó demasiado y mostró al joven, con razón, la tarjeta roja.

Su frustración se desató después también lejos del césped. El atacante lanzó varias veces una botella contra una pared en la zona interior del estadio. Una de ellas golpeó con toda su fuerza, precisamente, el escudo del BVB. Entre los aficionados del Dortmund, esta escena no debió sentar nada bien.

Anton sale en defensa de Inacio; Matthäus critica la escena del BVB

Tras el pitido final, el capitán Waldemar Anton mostró aun así comprensión hacia su compañero en una entrevista con Sky. "Son emociones, Dios mío. Eso forma parte del fútbol. No creo que lo hiciera con esa intención. Tiene mala pinta, pero son emociones que salen de dentro. Prefiero a un jugador así, que esté enfadado, a que no le importe". El exinternacional récord Lothar Matthäus, en cambio, fue crítico: "Eso me parece incluso peor que la falta. Al final es el logo, y eso no se puede hacer".

Sobre la falta en sí, Anton dijo: "Por supuesto, es una acción brutal. Es un jugador joven y estaba muy motivado por entrar. Todo empieza un poco antes. En la segunda parte estuvimos algo imprecisos. Naturalmente, es fastidioso para el chico, porque tiene unas cualidades enormes. Recibir una roja así es máximamente amargo".

Después, Inacio también recibió el apoyo del entrenador Niko Kovac. El técnico del BVB no quiso reprocharle nada a su jugador por la acción. "Llegó tarde, pero no tiene que irse expulsado por eso. Le golpea, se puede pitar. Acabo de entrar al vestuario. El chico estaba allí sentado llorando. Se pueden imaginar cómo se ha sentido. Primera tarjeta roja aquí como profesional de la Bundesliga en este estadio. Desde luego no le ha hecho ningún favor al equipo. Se pueden imaginar lo que pasa por la cabeza de un chico así".

Getty Images

Preguntado por lo que le dijo después a su pupilo, Kovac respondió: "La vida sigue. Eso no se hace a propósito. Tiene que aprender de ello. Eso es lo que queremos. El chico lo vive con emoción".

Para Inacio fue apenas su segundo partido oficial de la presente temporada. El atacante ya había tenido minutos en la Supercopa contra el Bayern (1:2). El italiano había debutado con el primer equipo la pasada campaña, antes de ascender definitivamente en verano desde el equipo reserva a la plantilla profesional.

La expulsión de Inacio no fue, sin embargo, la única mala noticia para el BVB este sábado. En el triunfo liguero, además, el fichaje estrella Giannis Konstantelias, autor del 2:0, tuvo que ser sustituido posiblemente con una grave lesión de rodilla. El martes ya espera el siguiente compromiso para el BVB: en la primera ronda de la Copa de Alemania se medirá al Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club.