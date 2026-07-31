¿Escándalo o amistad? Llorente zanja la polémica sobre su relación sentimental con Torres

Marcos Llorente, delantero del Atlético de Madrid y de la selección española, rompió su silencio para responder con contundencia a la ola de polémica y a los comentarios ofensivos que desataron las imágenes de su encuentro con su compañero Ferran Torres, estrella del Barcelona, durante sus vacaciones conjuntas tras la coronación de "La Roja" con el título del Mundial 2026.

En los últimos días se difundieron por las redes sociales imágenes que muestran a los jugadores abrazándose e intercambiando besos de forma cariñosa, lo que encendió una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su relación, acompañada de un aluvión de comentarios sarcásticos y groseros por parte de algunos seguidores.

Algo que me sorprende

Llorente aprovechó una sesión de preguntas y respuestas a través de su cuenta oficial en la plataforma Instagram para responder a las críticas con total franqueza, cuando se le planteó una pregunta directa: "¿Por qué crees que la gente ha montado todo este revuelo porque Ferran te abrazara?".

El jugador español, de 31 años, dijo, adjuntando a su declaración una imagen suya junto a Torres: "Me sorprende que en el año 2026 el hecho de que dos hombres se muestren cariño el uno al otro siga siendo tema de debate, pero cuando veo la mentalidad predominante, lo entiendo".

Y añadió en un tono contundente: "Para mí, no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo que no tiene miedo de mostrar su afecto a su amigo", en un mensaje claro con el que defendió su derecho y el de su compañero a expresar su amistad sin temor a los prejuicios.

Una fuerte amistad coronada con un título mundial

A Llorente y Torres los une una sólida amistad que se ha prolongado durante años, reforzada por su participación conjunta en las filas de la selección española que logró una gesta histórica al ganar el Mundial 2026, por lo que la pareja decidió pasar unas vacaciones juntos para celebrar este logro extraordinario.