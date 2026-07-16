Nico Williams ha recordado el verano pasado, cuando su posible fichaje por el Barcelona mantuvo en vilo al fútbol.

Recordó el frustrado fichaje por el Barcelona y su posterior renovación con el Athletic hasta 2035.

En un documental de RTVE reconoció: «Fue un año inusual. Sufrí mucho en verano, mi familia y yo tuvimos mucha presión y no fue fácil».

Su hermano y capitán del Athletic, Iñaki Williams, añadió que los constantes rumores sobre su fichaje por el Barcelona complicaron aún más la decisión.

«Si mi hermano no decidía de la noche a la mañana, o guardaba silencio o necesitaba reflexionar sobre un cambio radical en su vida, algunos pensaban que actuaba mal», añadió.

Según Sport, Iñaki añadió: «El peor momento fue cuando vandalizaron el mural y, sobre todo, cuando mi hermano volvió de vacaciones con su novia y encontramos los cristales del coche destrozados».

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Y añadió: «Las informaciones contradictorias en los medios aumentaron la confusión y la incertidumbre».

El capitán recordó la videollamada en Ibiza: «Iñaki, he decidido quedarme». Le contesté: «¿Estás de broma?». Luego dije a mi mujer: «Este chico ya ha crecido».

Un año después, Niko reitera que tomó la decisión correcta, pese a que el Barcelona haya ganado la Liga.

«Tomé la decisión correcta», afirmó. «Prefiero quedarme en este club que ganar cinco Champions o dos Ligas, y así lo he demostrado».

Con 24 años, ahora defiende a España en el Mundial 2026 y podría estar en la final contra Argentina el domingo.

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