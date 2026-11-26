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El defensa del Manchester United Leny Yoro ha quedado exonerado de toda culpa tras su polémica expulsión en el reciente partido contra el Liverpool en Anfield. Una comisión reguladora independiente ha anulado oficialmente la tarjeta roja y ha criticado con dureza la decisión arbitral.

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La comisión emite un veredicto unánime sobre el incidente de Anfield

La comisión reguladora independiente de la Federación Inglesa de Fútbol ha concluido que el árbitro Sam Barrott cometió un «error evidente» al expulsar al central del Manchester United Yoro durante la derrota por 4-0 del domingo ante el Liverpool en el derbi del noroeste de Inglaterra. El joven francés fue expulsado al comienzo del encuentro por una entrada sobre el delantero del Liverpool Alexander Isak, una decisión que desató de inmediato la indignación en el banquillo del United y entre sus aficionados.

En los fundamentos escritos publicados el jueves, el órgano de tres miembros confirmó que había llegado a una decisión unánime sobre el incidente. Yoro fue expulsado al comienzo del partido del domingo en Anfield por derribar al delantero del Liverpool Isak cuando corría hacia la portería, pero se debatió ampliamente si el control largo del sueco habría permitido al portero Senne Lammens llegar primero al balón.

La comisión determinó finalmente que la expulsión por impedir una ocasión manifiesta de gol fue incorrecta, ya que Isak no tenía suficiente control del balón. Howard Webb, responsable de los árbitros, había afirmado previamente que la decisión «desde luego no era claramente errónea», pero el Manchester United recurrió ante la Federación Inglesa de Fútbol por expulsión indebida y logró que el martes se anulase la sanción de un partido a Yoro .

Los datos técnicos demuestran que Isak no tenía el control del balón

Durante el proceso de apelación, el Manchester United presentó a la comisión datos técnicos avanzados para respaldar su alegación de expulsión indebida. El análisis del club indicaba que, incluso si Yoro no hubiera intervenido, Isak habría quedado al menos a 1,8 metros del balón. Estas pruebas fueron decisivas para demostrar que la dinámica de la jugada favorecía al portero y no al atacante.

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«Los miembros de la comisión coincidieron por unanimidad en que, si se excluye de la jugada la falta cometida por LY [Yoro], AI [Isak] no habría tenido una ocasión manifiesta de gol», explicó la comisión en su comunicado oficial.

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Al detallar cómo se desarrolló la jugada, la comisión señaló: «Pese a que AI llegó primero al balón, su toque fue tan largo que, de hecho, perdió el control; en la práctica, ese control pasó al portero del MUFC, que salía de su portería y que, a juicio de la comisión, habría podido recoger o atrapar el balón antes de que AI llegara a él y disparara a puerta. A juicio de la comisión, el árbitro cometió un “error evidente” al considerar que AI [Isak] habría tenido una ocasión manifiesta de gol».

Opiniones divergentes entre los responsables del arbitraje

La situación se ha complicado por las informaciones según las cuales el Comité de Incidentes Clave de los Partidos (KMI) respaldó la decisión de Barrott sobre el terreno de juego. Según dichas informaciones, este grupo, que incluye a exjugadores y representantes de la Premier League, consideró acertado que el árbitro de VAR John Brooks no interviniera.

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En su recurso, el United también estableció un paralelismo con un caso reciente relacionado con el Brighton & Hove Albion. El Manchester United citó un incidente similar en el que se anuló una tarjeta roja a Pascal Struijk después de que se considerase incorrecta una expulsión provocada por la intervención del VAR. Al recurrir a este precedente, el club de Old Trafford logró defender con éxito que, en el caso de Yoro, no se cumplían los requisitos para considerar que había una «ocasión manifiesta de gol».

Alivio para Pochettino antes del duelo contra el Brentford

La anulación de la sanción de un partido supone un gran impulso para el Manchester United de cara al encuentro de este sábado contra el Brentford. La disponibilidad de Yoro es especialmente importante dadas las recientes frustraciones del club con el arbitraje. El United quedó descontento tras su empate 2-2 del miércoles por la noche contra el Sporting CP en la Champions League, un caótico encuentro europeo en el que le anularon dos goles y expulsaron a Youri Tielemans.