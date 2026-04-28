¿Error arbitral en PSG-Bayern Múnich? Se revela un «grande error» del árbitro

El París Saint-Germain y el Bayern de Múnich ofrecieron un espectáculo magnífico el martes por la noche (5-4), aunque el arbitraje de Sandro Schärer también genera debate. En la primera parte, el suizo cometió, a juicio de Wesley Sneijder, un grave error.

A los 15 minutos, el balón llegó al punto de penalti tras una supuesta falta de Willian Pacho sobre Luis Díaz. ¿Debería haberse pitado ese penalti? Sneijder cree que no.

«Es un regalo absoluto para el Bayern», afirma Sneijder en Ziggo Sport. «Y resulta curioso que el VAR no lo haya llamado a revisar la jugada».

«Además, se ve claro que Díaz primero pisa la pierna de Pacho. Claro, luego sigue deslizándose, pero eso es falta de Díaz. Al revés».

«Si rebobinas la jugada, también ves a Díaz tirarse al suelo como diciendo: "No lo he hecho bien". No contaba en absoluto con que le pitaran penalti. Esto fue realmente un regalo para él».

«Si fueras delantero y supieras que es penalti, harías un gesto al árbitro. Pero Díaz no lo sintió así; está de acuerdo con nosotros».

Tampoco estuvo de acuerdo con el penalti concedido al PSG más tarde en la primera parte: el balón rebotó en el brazo de Alphonso Davies tras tocar su propio cuerpo, pero, aun así, se señaló el punto de penalti tras revisar el VAR.