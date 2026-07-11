Erik ten Hag considera fichar por el Feyenoord

Ramiz Zerrouki ha vuelto al Feyenoord, pero se desconoce si Giovanni van Bronckhorst le dará minutos. Mientras, al centrocampista le atrae regresar al FC Twente.
«Nos encantaría contar con él», admite el técnico Erik ten Hag a RTV Oost. «Pero también debe querer venir. Si no se da, buscaremos otras opciones».
Le queda un año de contrato con el Feyenoord, que busca venderlo para obtener un traspaso.
Hace unos días se le vio en el Hotel Van der Valk de Enschede con su agente, sin presencia de representantes del club.
Se formó en la cantera del Twente desde 2016 y en 2023 el Feyenoord lo fichó por siete millones de euros. Su etapa en De Kuip no fue un éxito, tras lo cual siguió un periodo de cesión en De Grolsch Veste.
Con la camiseta del Feyenoord ha disputado 65 partidos, con dos goles y una asistencia.
Zerrouki también disputó el Mundial con Argelia, donde no fue titular y cayó en octavos ante Suiza (2-0).