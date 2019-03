Erick Gutiérrez, 'perdido' cuando Van Bommel lo usa como '10'

El mexicano ha tenido algunos problemas para adaptarse al estilo de los Granjeros.

Por Jhon Guiñan | @JKGuinan

Érick Gutiérrez llegó como una de las grandes contrataciones de PSV. Y aunque su llegada se produjo sobre el final del mercado de pases, cuando la temporada en la Eredivisie ya estaba sobre la marcha, en Holanda tenían la certeza de que el mexicano explotaría todo su potencial en poco tiempo.

Sin embargo, el volante ha tenido algunos problemas de adaptación al estilo de Mark van Bommel. Y esa es la principal razón por la que no ha terminado de consolidarse en el equipo. De hecho, el director técnico de los Granjeros sólo lo ha utilizado en cuatro oportunidades como titular.

En Goal te mostramos cómo se ha movido el Guti cuando sale desde el inicio:

PSV - EXCELSIOR

HERACLES - PSV

PSV - AZ

EMMEN - PSV

LE FALTA TIEMPO

Uno de los aspectos que más afecta al Guti es no haber realizado la pretemporada con el PSV. El canterano de Pachuca no tuvo tiempo para asimilar los conceptos de su entrenador y se vio obligado a aprender sobre la marcha. De hecho, el propio Van Bommel reconoció que por ese motivo no lo utilizó en la Champions League.

En Europa, el rigor táctico es tan importante como el talento. Y por eso resulta muy complicado que tenga el protagonismo que tanto desea en el corto plazo. Sin embargo, la calidad está y así lo ha dejado claro en cada una de sus presentaciones, por lo que en PSV siguen apostando por el mexicano. El tiempo es su mejor aliado.