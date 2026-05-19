PUBLICIDAD - En el fútbol, lo esencial es mantener la visión de conjunto, la calma y decidir bajo presión. Lo mismo ocurre en el Servicio de Instituciones Penitenciarias.

Como agente de seguridad, mantienes la visión de conjunto bajo presión.

Como agente de seguridad del DJI, al igual que Jaap Stam, mantienes la visión de conjunto y conservas la calma. Tanto en el centro como durante el traslado de los reclusos a la comisaría, el juzgado o el hospital, y a la vuelta. Reaccionas con rapidez, te mantienes alerta y sabes exactamente cuándo actuar. Igual que en un partido.

Funcionario de prisiones: equilibrio entre intervenir y comprender

Como trabajador penitenciario (PIW), eres indispensable: garantizas la seguridad, marcas la estructura y acompañas a los internos en su día a día. Les ayudas a gestionar conflictos y emociones. Como un árbitro, decides cuándo intervenir, cuándo comprender, cuándo dar espacio y cuándo marcar límites. Con el equilibrio adecuado entre firmeza y humanidad, te aseguras de que los reclusos salgan mejor de lo que entraron.

Tutor laboral: construyendo el futuro

Como monitor laboral, actúas como formador. Acompañas a los reclusos en el taller, les devuelves la estructura y les ayudas a conseguir un título profesional para cuando salgan en libertad. Es un trabajo gratificante del que también aprendes mucho.

En el DJI vas más allá: dejas tus prejuicios, miras más allá de lo que alguien hizo y entiendes que cada día exige un enfoque a medida. Tu labor no se reduce a cerrar puertas; también las abres. En DJI no solo termina la libertad, también vuelve a empezar. Trabajamos juntos para la reinserción. Sabemos que cada recluso pronto será el vecino de alguien.

Ese reto no solo es tu responsabilidad, es tu profesión. Ya trabajes como agente de seguridad, en TI, en la sede central, en el ámbito asistencial o en cualquier otra función, en cada puesto aportas una contribución esencial.

¿Listo para poner en práctica tus cualidades fuera del campo? Descubre qué te conviene y lee más sobre trabajar en el DJI en werkenbijdji.nl.



Este artículo se ha elaborado en colaboración con el Servicio de Instituciones Penitenciarias.