Enzo Fernández sigue burlándose de la afición inglesa

Enzo Fernández, centrocampista de Argentina, siguió provocando a la afición inglesa tras contribuir a la victoria 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, el miércoles en Atlanta.

Fernández marcó el 1-1 en el 85’ tras pase de Messi, cuando Inglaterra ya vislumbraba la final.

Tras marcar, el centrocampista argentino se dirigió a la afición inglesa llevándose las manos a las orejas, una celebración que ha generado polémica, según la cadena francesa «RMC».

Lee también

¿Qué pasó cuando Argentina se enfrentó a España en el Mundial?

¿Sabías que Argentina dominó la posesión en la segunda parte?

Fernández, del Chelsea, siguió la provocación en Instagram con una foto junto a Messi y Paredes riendo y el mensaje: «Los días más felices».

Acompañó la publicación con la canción «Wonderwall» de Oasis, coreada por los aficionados ingleses y asociada a las celebraciones de los «Tres Leones» en el Mundial.

Ahora Fernández se centra en la final del domingo contra España, con la que Argentina busca su segundo título consecutivo.