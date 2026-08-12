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Enrique: lo que hizo el Saint-Germain no es fácil

Luis Enrique
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El entrenador español elogia la mentalidad de sus estrellas

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, elogió la personalidad que mostró su equipo durante la conquista del título de la Supercopa de Europa, subrayando que lograr victorias tras un breve período de preparación no fue nada fácil.

El Saint-Germain se coronó campeón de la Supercopa de Europa por segunda vez consecutiva, tras vencer al Aston Villa por 2-1 en un partido disputado la noche del miércoles en la ciudad austríaca de Salzburgo.

Enrique habló tras el encuentro y declaró a la cadena "Canal+": "No me sorprendí, conozco bien a los jugadores y sé de lo que son capaces. Fue muy complicado, exactamente como ocurrió la temporada pasada".

El técnico español añadió, según recogió la cadena RMC: "Hay que destacar lo que ofreció el equipo, porque no es nada fácil cuando solo dispones de unos pocos días de entrenamientos".

Enrique se había quejado en la rueda de prensa celebrada antes del partido de la falta de tiempo y de que la mayoría de sus jugadores no estaban listos para disputar los encuentros, tras su regreso de las vacaciones después de participar en el Mundial 2026.

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Enrique elogió la mentalidad de sus jugadores y su continuo deseo de competir, y explicó: "Es muy fácil motivar a estos jugadores, porque aman lo que hacen. Creo que la situación es casi perfecta".

Y prosiguió: "Es muy difícil ganar títulos de forma consecutiva, y por eso debemos disfrutar de lo que hemos logrado, pero al mismo tiempo tenemos que ser ambiciosos y profesionales para intentar ganarlo todo de nuevo".

El entrenador del Paris Saint-Germain concluyó sus declaraciones con un mensaje claro sobre los objetivos del equipo, afirmando: "Estas son las ambiciones que tenemos".

El Saint-Germain se ha coronado con 4 títulos europeos consecutivos: dos en la Liga de Campeones y otros dos en la Supercopa.

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