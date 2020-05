Enrique Esqueda: "Tigres es un cementerio de jugadores"

El delantero mexicano se mostró molesto por el trato de los Felinos hacia su persona.

A nivel internacional, los mejores recuerdos de Enrique Esqueda deben ser vistiendo la camiseta de Tigres. En la 2015 el Paleta marcó cuatro goles, siendo parte importante en el plantel que llegó hasta la final de aquella edición.

La carrera del delantero mexicano ha estado caracterizada por ser un trotamundos. Ha jugado en nueve equipos de tres países distintos, militando actualmente en el East Bengal de la , donde es uno de los referentes del equipo.

En un Instagram Live con Mimo El Águila, el Paleta criticó sin piedad a Tigres, estando en contra de su política de contrataciones: “Ha sido cementerio de muchos jugadores en este país; no fue un cementerio para mí, porque a mí me fue bastante bien, pero fue más por el tema directivo. Yo sé que a ellos les da igual porque ellos siguen perteneciendo a esa institución y siguen trayendo jugadores", aseguró.

Igualmente, Esqueda Tirado consideró su llegada a los Felinos como el mayor desacierto de su carrera: “Es mi peor error y no, me toca ir a un equipo en la cual me toca jugar Libertadores, pero después me toca un sistema. El sistema que lleva un contrato en Tigres es completamente diferente a todos. Me trataron muy mal, la gente no sabe eso, me trataron con la punta del pie y si no es que peor que eso. No se vale. Son malos, me dan ganas de soltarles tantas cosas, pero todo cae sobre su propio peso y pronto caerá uno de ellos”, dijo para finalizar.