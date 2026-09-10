Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, no dudó en elogiar a sus jugadores tras la contundente victoria por 6-1 sobre el Slovan Bratislava, en el marco de la Liga de Campeones de Europa, antes de encontrarse ante la espinosa pregunta sobre la carrera por el Balón de Oro, dado que su equipo cuenta con un gran número de candidatos al galardón.

El París Saint-Germain firmó un comienzo sólido en su andadura europea, pese al titubeante arranque a nivel local en la Ligue 1 francesa, donde se ha quedado con dos empates y ha encajado una derrota.

El conjunto parisino impuso su dominio ante el Slovan gracias al triplete de Ferran Torres y al doblete de Ousmane Dembélé, quien además fabricó dos goles para su compañero, junto al tanto de Fabián Ruiz.

Enrique elogia a Dembélé

Luis Enrique realizó varios cambios en su alineación durante el encuentro, dando descanso a varias de sus estrellas, mientras que Dembélé disputó solo una hora, en el marco de la recuperación gradual de su puesta a punto.

El técnico español mostró su gran admiración por lo ofrecido por su estrella francesa y dijo, en declaraciones a la cadena Canal+ tras el partido, recogidas por "Foot Mercato": "Hicimos un trabajo magnífico y jugamos muy bien".

Luego dedicó un elogio especial a Dembélé, al afirmar: "Hoy, creo que quien más me sorprendió fue Ousmane Dembélé. ¡Qué fuerza! Con balón y sin él".

Y añadió: "¿Es esto porque recibió críticas de mi parte? No, no, este es el propio Ousmane. Cuando veo este nivel de Ousmane, resulta muy placentero, y disfruto viéndolo cada día con estas ambiciones".

Enrique había dejado fuera a Dembélé entre los dos tiempos del duelo ante el Rennes, antes de concederle un periodo de descanso fuera del centro de entrenamiento del equipo al inicio de la temporada, con el fin de recuperar su energía.

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Enrique abre la puerta a 4 estrellas

El director técnico del París Saint-Germain abordó la competencia por el Balón de Oro, ante la presencia de más de un jugador de su equipo dentro de la lista de candidatos.

Enrique dijo: "Solo hay una persona que debe elegir a los jugadores que participan. Intenté elegir a los mejores jugadores para este partido, pero Khvicha Kvaratskhelia y Doué son dos jugadores asombrosos".

Y cuando se le preguntó por la carrera del Balón de Oro, el técnico español no limitó su elección a un solo jugador, al asegurar: "Khvicha puede ganarlo, y también Dembélé, Vitinha y Fabián".

Y añadió: "Esto es algo maravilloso para mí y para nuestra afición. Tener este número de jugadores capaces de ganar el Balón de Oro".

Y pese a reconocer la existencia de un gran número de candidatos dentro de su equipo, Enrique subrayó que no es muy aficionado a los premios individuales.

Y dijo: "Nuestra afición corea hoy: Ousmane, el Balón de Oro, pero en el futuro quizás escuchemos ese cántico por otro jugador".

El París Saint-Germain cuenta con 10 jugadores candidatos al premio del Balón de Oro de un total de 30 jugadores nominados, y son: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, João Neves, Willian Pacho y Ferran Torres.

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