El defensa sufrió una lesión en el muslo derecho con 0-0 en el marcador, poco después de la media hora de juego, y se quedó sentado dentro del área. Sus compañeros señalaron rápidamente que Mane no podía continuar. En lugar del defensor entró en el partido Ethan Nwaneri (19), cedido hace pocos días por el FC Arsenal, y de este modo debutó con el BVB.

Una baja prolongada sería doblemente amarga para Mane. Al fin y al cabo, forma parte de los ganadores de la pretemporada en el equipo del entrenador Niko Kovac (54) y estaba en camino de ganarse un puesto fijo en su línea defensiva de tres. En la primera jornada, ante el HSV (2-0), disputó 16 minutos y después jugó el partido completo en la victoria por 5-0 en la DFB-Pokal contra el Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club.

En el duelo con el TSG, Kovac lo alineó de inicio junto a Joane Gadou (19) y Waldemar Anton (30).

Mane, que llegó a Dortmund en 2022 procedente de la Sampdoria de Génova, ha tenido que lidiar repetidamente con lesiones en los últimos años. En el BVB ya acumula así casi 500 días de baja y se ha perdido más de 75 partidos.

¿Quién más está de baja por lesión en el BVB?

Con esta nueva lesión, la mala suerte con las lesiones continúa pronto en la temporada para el Borussia: en la primera jornada, el fichaje Giannis Konstantelias (23) sufrió una rotura del ligamento cruzado en el 2-0 ante el HSV. Justin Lerma (18), otra incorporación de este verano, arrastra una lesión muscular que sufrió con el equipo sub-23.

Ramy Bensebaini (31) sigue mientras tanto lidiando con problemas en las costillas. A ello se suman los lesionados de larga duración Emre Can (32) y Nico Schlotterbeck (26), que actualmente siguen haciendo trabajo de recuperación.

IMAGO

El próximo sábado, el Dortmund seguirá en la Bundesliga con un partido en casa ante el recién ascendido SC Paderborn. Antes, el martes por la noche, abrirá la nueva temporada de la Champions League en el Signal Iduna Park contra el representante español FC Villarreal.