La decisión de Rúben Amorim, director técnico del Milan, de sustituir a Luka Modric entre los dos tiempos del duelo ante la Roma, provocó una amplia polémica en Italia, después de que la estrella croata se encontrara fuera del terreno de juego en el momento en el que su equipo perdía por dos goles a cero en el estadio Olímpico.

El diario español "As" señaló que existe una enorme indignación contra Modric, en medio de las crecientes dudas sobre su capacidad para lidiar con las exigencias del estilo de Amorim en esta etapa de su carrera.

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El Milan había terminado la primera parte perdiendo por dos goles a cero, por lo que Amorim decidió realizar un cambio sorpresivo al inicio de la segunda parte, retirando a Modric y dando entrada a Youssouf Fofana, en un intento de dotar al centro del campo de su equipo de mayor velocidad y dinamismo.

Los vientos soplaron a favor del barco del técnico portugués, después de que el Milan lograra regresar con fuerza durante la segunda parte, y Moreira anotó dos goles con los que condujo al equipo a alcanzar el empate por 2-2, lo que dio a Amorim una sólida justificación para su decisión, aunque no cerró la puerta al debate sobre el futuro de Modric y su papel dentro del equipo.

Amorim dijo, al explicar la decisión: "Necesitamos un buen control del balón para que Luka se sienta cómodo en el partido. Si el partido se convierte en una sucesión de pérdidas de balón y carreras frenéticas, no será el partido adecuado para él. Por eso cambiamos nuestro estilo en la segunda parte dando entrada a Fofana, porque nos dimos cuenta de que necesitábamos más velocidad en el centro del campo".

El técnico portugués, que se apoya de manera evidente en el sistema de juego con tres defensas, explicó que Modric retrocedía mucho hacia atrás, cerca de los dos centrales, lo que provocaba una reducción del número de jugadores capaces de iniciar los ataques y moverse entre líneas.

La polémica llega en un momento delicado para el Milan, después de que el equipo empatara por segundo partido consecutivo tras haber logrado dos victorias, aumentando así la presión sobre Amorim, mientras que la sustitución de Modric entre los dos tiempos abrió una nueva puerta al debate sobre la capacidad del jugador de 41 años para seguir ofreciendo su mejor nivel con el equipo.